Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Fenerbahçe ve Başakşehir Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Fenerbahçe - Başakşehir maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Fenerbahçe - Başakşehir Maç Linki!
Fenerbahçe - Başakşehir maçı 15 Aralık Pazar saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
Maçın hakemi Ozan Ergün olacak. 1. yardımcı hakem görevini İbrahim Çağlar Uyarcan, 2. yardımcı hakem görevini ise Serkan Olguncan üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Reşat Onur Coşkunses yapacak.
"Fenerbahçe - Başakşehir maçı nereden izlenir" diye soruyor, Fenerbahçe - Başakşehir maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Bilet Fiyatları
Fenerbahçe - Başakşehir maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Fenerbahçe - Başakşehir maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- Fenerium Alt E: 14.500 TL
- Maraton Alt E: 14.500 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 4.750 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 4.150 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 3.500 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 3.050 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst E: 2.200 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 2.000 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 1.800 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 1.700 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 1.600 TL
- Kuzey / Spor Toto: 900 TL
- Misafir: 1.170 TL
Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Fenerbahçe - Başakşehir maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Başakşehir maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- D. Livakovic
- Samet Akaydin
- A. Djiku
- Mert Müldür
- Fred
- F. Kostic
- S. Amrabat
- E. Dzeko
- D. Tadic
- Oğuz Aydın
- A. Saint-Maximin
Başakşehir Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Muhammed Şengezer
- J. Opoku
- L. Duarte
- L. Lima
- Ousseynou Ba
- Onur Ergün
- O. Kemen
- M. Crespo
- Deniz Türüç
- K. Piatek
- Davidson
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Başakşehir maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.