Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fenerbahçe ve Başakşehir Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Fenerbahçe - Başakşehir maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Fenerbahçe - Başakşehir Maç Linki!

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 15 Aralık Pazar saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

Maçın hakemi Ozan Ergün olacak. 1. yardımcı hakem görevini İbrahim Çağlar Uyarcan, 2. yardımcı hakem görevini ise Serkan Olguncan üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Reşat Onur Coşkunses yapacak.

"Fenerbahçe - Başakşehir maçı nereden izlenir" diye soruyor, Fenerbahçe - Başakşehir maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Bilet Fiyatları

Fenerbahçe - Başakşehir maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Fenerbahçe - Başakşehir maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Fenerium Alt E: 14.500 TL

14.500 TL Maraton Alt E: 14.500 TL

14.500 TL Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 4.750 TL

4.750 TL Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 4.150 TL

4.150 TL Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 3.500 TL

3.500 TL Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 3.050 TL

3.050 TL Fenerium Üst / Maraton Üst E: 2.200 TL

2.200 TL Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 2.000 TL

2.000 TL Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 1.800 TL

1.800 TL Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 1.700 TL

1.700 TL Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 1.600 TL

1.600 TL Kuzey / Spor Toto: 900 TL

900 TL Misafir: 1.170 TL

Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Fenerbahçe - Başakşehir maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Başakşehir maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

D. Livakovic

Samet Akaydin

A. Djiku

Mert Müldür

Fred

F. Kostic

S. Amrabat

E. Dzeko

D. Tadic

Oğuz Aydın

A. Saint-Maximin

Başakşehir Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Muhammed Şengezer

J. Opoku

L. Duarte

L. Lima

Ousseynou Ba

Onur Ergün

O. Kemen

M. Crespo

Deniz Türüç

K. Piatek

Davidson

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Başakşehir maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.