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Sevgililere Özel En İyi Android Uygulamaları

Sevgililere Özel En İyi Android Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Bugünün, yani 14 Şubat Sevgililer Günü’nün anlam ve önemine istinaden hazırladığımız bu listemizde, sevgililere özel en iyi Android uygulamalarını sıraladık.

Sevgilinizle veya eşinizle birlikte kullanabileceğiniz sevgili uygulamaları, ilişkinize dair kullanabileceğiniz birçok farklı özelliği sizlere sunuyor. Sevgili olduğunuz veya evlendiğiniz günden bu yana geçen süreleri görebileceğiniz ilişki sayacı uygulamalarının yanında, size özel mesajlaşma uygulamalarını da listemizde bulabilirsiniz. Sevgilinizle birlikte geçirdiğiniz anlardan oluşan fotoğraflarınızdan koleksiyon yapabilmenize olanak sağlayan uygulamalara da yer verdiğimiz listemiz bunlarla da sınırlı değil. Uygulamaların birçoğunda widget desteği de sunuluyor ve ana ekranınızda ilişki sayacınızı veya uygulamanın sunduğu diğer özellikleri görüntüleyebiliyorsunuz. İyi niyetle kullanılmasını tavsiye ettiğimiz sevgili takip uygulamalarını da bu listemizde bulabilirsiniz. Sevgililer gününde, sevgilinize sürpriz yapmak için kullanmak isteyebileceğiniz uygulamalara bir göz atalım.

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İlişki Sayacı İlişki Sayacı
İlişki Sayacı İlişki Sayacı uygulamasıyla sevgilinizle veya eşinizle ne kadar zamandır birlikte olduğunuzu takip edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
LokLok LokLok
LokLok LokLok Android cihazlar için ekran kilitliyken haberleşme ve mesajlaşma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Couple Couple
Couple Couple, özellikle çiftleri hedef alan özel, farklı, eğlenceli ve ücretsiz bir Android iletişim uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Couple Tracker Couple Tracker
Couple Tracker Couple Tracker uygulamasını kullanarak, partnerinizin telefonundaki tüm mesaj ve arama kayıtlarını kendi cihazınızdan takip edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Couplete Couplete
Couplete Sevgililer için geliştirilen Couplete uygulamasıyla Android cihazlarınızdan ilişkinizle ilgili birçok aracı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Aşk Sayacı - Love Counter Aşk Sayacı - Love Counter
Aşk Sayacı - Love Counter Aşk Sayacı, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir gün sayıcı. ÜCRETSİZ
Avocado Avocado
Avocado Avocado uygulaması, sevdiğiniz kişiyi bir telefon kadar yakınınıza getirebilir. ÜCRETSİZ
Between Between
Between Between, diğer sosyal ağ uygulamalarının aksine sadece tek bir kişi ile bağlanarak ücretsiz mesaj, resim, sesli mesaj gönderebileceğiniz Android uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
LoveByte LoveByte
LoveByte Sevgililer için geliştirilen LoveByte uygulamasıyla Android cihazlarınızdan ilişkinize dair güzel anıları kaydedebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Lovedays Lovedays
Lovedays Lovedays ile sevgilinizle beraber geçirdiğiniz günleri takip edebilir, telefonunuzu fotoğraflarınızla süsleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Valentines Day Photo Frames Valentines Day Photo Frames
Valentines Day Photo Frames Valentines Day Photo Frames, sevgiliniz ile birlikte çekildiğiniz fotoğrafları güzel çerçevelere koyarak sevgilinize sürpriz yapabileceğiniz sevimli ve ücretsiz bir Android uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Sevgili Takip Sevgili Takip
Sevgili Takip Sevgili Takip uygulaması sayesinde sevgilinizin nerede olduğunu ve daha pek çok bilgiyi takip edebiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
Sevgililer Günü Mesajları Sevgililer Günü Mesajları
Sevgililer Günü Mesajları Sevgililer Günü Mesajları, sevgililer gününde sevgilinize neler hissettiğinizi en iyi şekilde anlatacak olan mesajlar içeren yararlı ve ücretsiz bir Android uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Sevgilimle Kaç Gün Oldu Sevgilimle Kaç Gün Oldu
Sevgilimle Kaç Gün Oldu Sevgilinizle beraber geçirdiğiniz günleri Android cihazlarınızın ana ekranından takip edebilirsiniz. ÜCRETSİZ

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