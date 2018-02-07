Sevgililere Özel En İyi Android Uygulamaları

Bugünün, yani 14 Şubat Sevgililer Günü’nün anlam ve önemine istinaden hazırladığımız bu listemizde, sevgililere özel en iyi Android uygulamalarını sıraladık.

Sevgilinizle veya eşinizle birlikte kullanabileceğiniz sevgili uygulamaları, ilişkinize dair kullanabileceğiniz birçok farklı özelliği sizlere sunuyor. Sevgili olduğunuz veya evlendiğiniz günden bu yana geçen süreleri görebileceğiniz ilişki sayacı uygulamaları nın yanında, size özel mesajlaşma uygulamalarını da listemizde bulabilirsiniz. Sevgilinizle birlikte geçirdiğiniz anlardan oluşan fotoğraflarınızdan koleksiyon yapabilmenize olanak sağlayan uygulamalara da yer verdiğimiz listemiz bunlarla da sınırlı değil. Uygulamaların birçoğunda widget desteği de sunuluyor ve ana ekranınızda ilişki sayacınızı veya uygulamanın sunduğu diğer özellikleri görüntüleyebiliyorsunuz. İyi niyetle kullanılmasını tavsiye ettiğimiz sevgili takip uygulamalarını da bu listemizde bulabilirsiniz. Sevgililer gününde, sevgilinize sürpriz yapmak için kullanmak isteyebileceğiniz uygulamalara bir göz atalım.