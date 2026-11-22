Doogee, Note 70'in ilk tanıtım görsellerini ve teknik özelliklerini paylaştı. Çok şık bir tasarıma sahip telefon, mor ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Çift ekranlı cihazda sekiz çekirdeğe sahip Unisoc işlemcisi bulunacak. Bu arada telefon 4 GB ve 6 GB RAM seçeneklerine sahip olacak.

Doogee Note 70'in Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Doogee Note 70 İşlemci Unisoc T7250 Bağlantı 4G Arka ekran 1,8 inç Arka kamera 13 MP Ön kamera 8 MP Batarya 6.500 mAh İşletim sistemi Android 17 RAM 4 GB / 6 GB Depolama 128 GB / 256 GB

Doogee Note 70'in Arka Kamerası Kaç İnç Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 1,8 inç büyüklüğünde ikinci ekran yer alacak. Bu ikinci ekranın kullanım alanlarından biri arka kamerayla selfie çekmek olabilir. Kullanıcılar ikinci ekran üzerinden kendilerini görüntüleyerek kadrajı ayarlayabilir ve ön kameraya ihtiyaç duymadan fotoğraf çekebilir.

Arka yüzeyde yer alan ekran sayesinde bildirimleri görüntülemek gibi bazı bilgilere ana ekranı açmadan öğrenebilmek mümkün olacak. Bu ikinci ekranın hangi özelliklere sahip olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Şirket daha önce S200 Plus modelinde de arka ekran kullanmıştı. Bu telefonda 1,32 inçlik AMOLED panel tercih edilmişti.

Doogee Note 70'te Hangi İşlemci Bulunacak?

Doogee Note 70 gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. Bu işlemci işlemci her ne kadar çok güçlü bir işlemci olmasa da sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor.

Söz konusu işlemcide 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, 12 nm üretim süreciyle geliştirildi. 12 nm işlemci, 24 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor.

Doogee Note 70'in Bataryası Kaç mAh?

Android 17 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızı ise henüz belli değil. Bu arada Doogee S200 Plus'ta 10.100 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Doogee Note 70 Türkiye'de Satılacak mı?

Doogee Note 70'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Doogee'nin bazı mobil cihazları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Doogee Note 70'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Doogee Note 70'in ikinci ekranı dikkatimi çekti. Bu ekran, özellikle arka kamerayla selfie çekmek isteyenler için kullanışlı olabilir. Bunun yanı sıra arka yüzeyde yer alan ekran sayesinde bildirimleri görüntülemek gibi bazı bilgilere ana ekranı açmadan öğrenebilmek mümkün olacaktır. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.