GTA 6, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X / S için satışa sunuldu. Yıllardır beklenen oyunun konsollara gelmesiyle birlikte gözler şimdi PC sürümüne çevrildi. Yaşanan yeni bir gelişme ile birlikte GTA 6'nın PC çıkış tarihi açıklığa kavuştu. Peki, yeni GTA oyunu bilgisayarlara ne zaman gelecek?

GTA 6 PC Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6'nın PC sürümünün 2027 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağı iddia edildi. Yani bu iddiaya göre bilgisayar sürümü 2027 yılının Ocak, Şubat veya Mart ayında çıkacak. GTA 5'in bilgisayar sürümünü bekleyen oyuncular konsol çıkışından sonra yaklaşık 1 yıl 7 ay beklemek zorunda kalmıştı.

GTA 6 Online Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6'nın çevrim içi modunun 2027 yılında sunulacağı söyleniyor. Twitch CEO'su Dan Clancy, Tokyo Game Show sırasında Bloomberg'e verdiği röportajda GTA 6 Online'ın gelecek yıl çıkacağını belirtti. Rockstar Games ise çevrim içi modun ne zaman çıkacağına dair bir açıklama yapmadı.

GTA 6'nın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

GTA 6'nın standart sürümü 3 bin 999 TL, Ultimate Edition sürümü ise 4 bin 999 TL'ye satılıyor. Oyun şu anda PlayStation ve Xbox mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Ön sipariş işlemi için oyunun sayfasını ziyaret edebilir ve hemen ardından "ön sipariş ver" butonuna tıklayıp ekrandaki adımları uygulayabilirsiniz.

GTA 6 Nasıl Bir Oyun?

Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6, en iyi açık dünya oyunları arasında yer alıyor. 19 Kasım tarihinde çıktıktan kısa süre içerisinde yoğun bir ilgiyle karşılaşan yapım, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinden esinlenen kurgusal Leonida'da geçiyor. Yeni GTA oyunu, oyunculara büyük bir haritada özgürce dolaşma, farklı görevleri tamamlama ve araç kullanma imkânı sunuyor.

Oyunda Jason ve Lucia olmak üzere iki farklı ana karakter bulunuyor. Bu karakterler arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. Açık dünya, aksiyon ve macera türlerindeki bu yapımda arabalardan motosiklete, uçaktan helikoptere kadar çeşitli araçlar mevcut. Bu araçları kullanmak, oyunu daha keyifli hâle getiriyor. Bu arada oyun 99 Metacritic puanına sahip.

Editörün Yorumu

GTA 6'nın bilgisayar sürümü için yıllarca beklenmeyecek olması önemli bir gelişme. GTA 5'in konsol sürümü 2013 yılının Eylül ayında, PC sürümü ise 2015 yılının Nisan ayında oyuncularla buluşmuştu. Yani bilgisayar sürümü için yaklaşık 1 yıl 7 ay boyunca beklenmesi gerekmişti. Eğer ortaya atılan bu iddia doğru çıkarsa yeni GTA oyununun bilgisayar sürümü için yalnızca birkaç ay beklemek yeterli olacak. Öte yandan GTA 6'nın bilgisayarlarda nasıl bir görsel kalite sunacağını merak ediyorum. Özellikle gelişmiş grafik ayarları ile oyun görsel açıdan daha etkileyici olabilir.