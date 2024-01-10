Couples'da, ilişkinizdeki sorunları çözmek için birçok soru ve uzman tavsiyesine ulaşabilirsiniz. Partnerinizle bağlantı kurun, ilişkiniz hakkında oyunlar oynayın ve birbirinizi karşılaştırın.

Berkcan Aktürk - 3 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Beraber vakit geçirdiğiniz partnerinizle ilişkinizi üst seviyelere çıkarmak ve sorunları çözmek istiyorsanız, Couples uygulaması tam da size göredir. Bu uygulamada, partnerinizle birlikte eşleşerek ilişkiler hakkında sorular çözebilir, oyunlar oynayabilir, ilişkideki zayıf yönlerinizi görebilir, partnerinizle kendinizi karşılaştırabilir ve sağlıklı bir ilişki için çabalayabilirsiniz.

İsterseniz uzak mesafeli bir ilişkiye, isterseniz de yeni bir ilişkiye sahip olabilirsiniz. İçerisindeki soruları yanıtlayarak kendi ilişki uzmanınız olabilirsiniz. İlişkiniz hakkındaki soruları yanıtlamakla kalmayıp, uzmanlara sorular da sorabilirsiniz. Zayıf ve iyi yönlerinizi danışarak, uzmanlardan ilişkiniz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Partnerinizle birlikte sorunlarınızı çözdüyseniz, artık Couples'daki oyunlara geçebilirsiniz. Birbiriniz hakkındaki soruları yanıtlayarak, yanlış veya doğru bir karşılaştırma yapabilirsiniz.

Couples İndir

Uygulama aslında tamamen mevcut olan ilişkinizi güçlendirmek üzerine kurulmuştur. Eğer partnerinizle sorununuzu biliyorsanız, tek yapmanız gereken ana başlıklardaki çözüm süreçlerini denemek olacaktır. Finans, hayaller, aile, arkadaşlar, eğlence, aktiviteler, yakınlık ve aklınıza ne geliyorsa tüm konu başlıklarıyla ilgili ilişkinizi güçlendirebilirsiniz.

Yalnız şunu unutmayın ki; bu uygulama, ilişkilerinizdeki sorunların az olduğu zamanlarda işe yarayacaktır. Eğer sağlıksal ve durumu oldukça kötü bir ilişkiye sahipseniz, kesin olarak doktorlara başvurmalısınız. Evet, siz de ilişkinizdeki ufak sorunların üstesinden gelmek istiyorsanız, Couples indirin ve uzmanlardan yardım alın.

Couples Özellikleri