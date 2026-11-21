Apple'ın yakında tanıtması beklenen iPhone 18 ve iPhone Air 2'ye ait maket görüntüleri ortaya çıktı. Böylece yeni iPhone modellerinin tasarımı açıklığa kavuştu. Paylaşılan görsellerde iPhone 18'in arka kamera tasarımı önceki sızıntılardan farklı görünürken Air 2'nin hem arka hem de ön yüzeyinde değişiklikler bulunuyor.

iPhone 18'in Kamera Tasarımı Nasıl Olacak?

Son haftalarda ortaya çıkan sızıntılarda standart iPhone 18'in arka kamera bölümünün Pro modellerdeki gibi büyük dikdörtgen şeklinde olacağı öne sürülüyordu. Ortaya çıkan maket görüntüleri ise Apple'ın mevcut tasarımı koruyacağını gösteriyor. iPhone 18'in arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün yan tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak.

iPhone Air 2'nin Kamera Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görsellere göre iPhone Air 2'nin arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. İkinci kameranın ultra geniş açılı olması bekleniyor. Bu sensörün kullanılması hâlinde Air 2 ile fotoğraf çekerken standart kameraya kıyasla daha geniş bir alanı tek kareye sığdırmak mümkün olacak.

iPhone 18'in Özellikleri Neler Olacak?

Özellik iPhone 18 Ekran Boyutu 6,3 inç Ekran Teknolojisi Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü 1.5K Ekran Yenileme Hızı 120Hz İşlemci A20 Ana Kamera 48 MP Ultra Geniş Açılı Kamera 48 MP

iPhone 18 ve iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 18 ve iPhone Air 2'nin 2027 yılının ilkbahar mevsiminde tanıtılacağı iddia edildi. Yani telefon Mart, Nisan veya Mayıs ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iPhone 17, 2025 yılının Eylül ayında tanıtılmıştı.

iPhone 18 ve iPhone Air 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17e ve iPhone 16e dahil olmak üzere Apple'ın telefonları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone 18 ve iPhone Air 2'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. iPhone 18 ve iPhone Air 2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan görüntüleri göz önünde bulundurduğumda yeni iPhone modellerinin çok şık bir tasarıma sahip olacağını söyleyebilirim. iPhone Air 2'nin çift arka kamera ile birlikte gelecek olması da önemli bir avantaj. Ultra geniş açılı kamera sayesinde geniş bir alanı tek kareye sığdırmak mümkün olacak. Bu da özellikle manzara fotoğraflarında önemli bir avantaj sağlayacaktır.