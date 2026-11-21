Amazon, ücretsiz olarak sunduğu oyunların arasına iki yeni yapım ekledi. Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ve CLeM, 19 Kasım 2026 itibarıyla Prime abonelerinin erişimine açıldı. Tabii, bu size iki oyunu da almak için mutlaka ücret ödemeniz gerektiğini düşündürmesin.

Şirketin sunduğu 30 günlük ücretsiz Prime aboneliği fırsatından faydalanarak hem bu yapımlara bedava sahip olabilir hem de ücretsiz ve hızlı kargo gibi avantajlardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca Amazon'un bedava olarak dağıttığı yapımlar için son tarih gelmeden onları da alıp oynayabilirsiniz.

Amazon, Yeni Oyunları Ne Zamana Kadar Ücretsiz Sunacak?

Amazon, Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ile CLeM'i ücretsiz alabileceğiniz son tarihi 23 Aralık 2026 olarak belirledi. Bu da 1 ayı aşkın zamanınız olduğu anlamına geliyor. Her iki oyunu da 23 Aralık 2026'ya kadar Epic Games hesabınızın olması gerektiğini de ayrıca not düşelim.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood Nasıl Bir Oyun?

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, aksiyon oyunları arasında yer alıyor. Oyunun sunduğu hikâyenin odak noktasında öfkesini kontrol edemediği için sürgüne gitmeyi seçen Cahal adlı bir Garou var. Cahal üç farklı forma dönüşebiliyor. İnsan formundayken diğer karakterlerle konuşabiliyor, kurt hâlindeyken düşman bölgelerine gizlice sızabiliyorsunuz. Crinos adı verilen devasa kurt adam formu ise doğrudan çatışmalarda kullanılıyor.

Cahal hem kendi öfkesiyle hem de doğayı kirleten güçlerle mücadele ediyor. Gaia'yı korumaya çalışan Garou'lar, Wyrm adlı habis ruhun etkisindeki Endron petrol şirketine karşı savaşıyor. Cahal'ın intikam arayışı da bu oyunun önemli yönlerinden biri.

CLeM nasıl bir oyun?

CLeM, keşif ve bulmaca çözmeye dayanan, karanlık atmosferiyle dikkat çeken bir macera oyunu. Soğuk ve loş bir odada uyanan karakterin çevresini araştırmasıyla başlıyor. Karakter, üzerinde CLeM yazan bir defter buluyor. Defterde böcek çizimleri, simya notları ve şifreli mesajlar var. Bir notta kendisinden "güzellik" getirmesi isteniyor.

Oyunda evin farklı bölümlerini araştırmanız ve karşılaştığınız bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Simya yoluyla büyülü oyuncaklar hazırlayabiliyorsunuz. Bu oyuncaklar, daha önce giremediğiniz odalara ulaşmanızı ve evdeki sırları keşfetmenizi sağlıyor.

CLeM'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Bileşen Minimum Önerilen İşletim sistemi Windows 7 Windows 10 İşlemci Intel Core 2 Duo Intel Core i5 RAM 4 GB 8 GB Depolama 2 GB 2 GB

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Bileşen Minimum Önerilen İşletim sistemi Windows 10 (64 bit) Windows 10 (64 bit) İşlemci Intel Core i5-3470 / AMD FX-8370 Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600X RAM 4 GB 8 GB Ekran kartı GTX 650 1 GB / Radeon HD 7790 1 GB GTX 780 3 GB / Radeon R9 290 4 GB DirectX Sürüm 11 Sürüm 11 Depolama 12 GB 12 GB

Editörün Yorumu

Bu hafta Amazon'un oyunculara ücretsiz olarak sunduğu oyunlar arasından özellikle Werewolf: The Apocalypse - Earthblood'ı denemenizi öneriyorum. Gerek oynanış gerek hikâye gerek ana karakter açısından oldukça zengin bir içerik sunuyor. CLeM, onun yanında biraz daha basit mekaniklere sahip. Benzer şekilde grafikler ide herkesin ilgisini çekecek türden değil. Yine de macera seviyorsanız ona da göz atmanızı tavsiye ederim.