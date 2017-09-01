Windows İçin En İyi Ücretsiz CD, DVD, Blu-ray Yazma Programları

Son dönemde bulut teknolojisi karşısında önemi azalmış olsa da yazma programları hala varlığını sürdürüyor. Tüm dosyalarınızı yedekleyebilmenize olanak tanıyan CD, DVD, Blu-ray yazma programları arasında pek çok alternatif bulunuyor. Ücretli programların bir çoğunun kullanımı zor ve karmaşık olduğundan ücretsiz cd yazma programları arasından seçim yapmak iyi bir tercih olacaktır.

Sizler için hazırladığımız en iyi CD, DVD, Blu-ray programları listesinde birbirinden güzel ve kullanımı kolay birçok yazılım bulacaksınız. Bu programlar arasından beğendiğiniz birini seçip kolay bir şekilde indirebilirsiniz. İşte en iyi ücretsiz CD, DVD, Blu-ray programları: