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Windows İçin En İyi Ücretsiz CD, DVD, Blu-ray Yazma Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz CD, DVD, Blu-ray Yazma Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Son dönemde bulut teknolojisi karşısında önemi azalmış olsa da yazma programları hala varlığını sürdürüyor. Tüm dosyalarınızı yedekleyebilmenize olanak tanıyan CD, DVD, Blu-ray yazma programları arasında pek çok alternatif bulunuyor. Ücretli programların bir çoğunun kullanımı zor ve karmaşık olduğundan ücretsiz cd yazma programları arasından seçim yapmak iyi bir tercih olacaktır.

Sizler için hazırladığımız en iyi CD, DVD, Blu-ray programları listesinde birbirinden güzel ve kullanımı kolay birçok yazılım bulacaksınız. Bu programlar arasından beğendiğiniz birini seçip kolay bir şekilde indirebilirsiniz. İşte en iyi ücretsiz CD, DVD, Blu-ray programları:

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AnyBurn AnyBurn
AnyBurn AnyBurn, küçük ve basit olmasına karşın CD/DVD/Blu-ray yazma konusunda oldukça profesyonel çözümler sunan ücretsiz bir CD/DVD/Blu-ray yazma programıdır. ÜCRETSİZ
Ashampoo Burning Studio Free Ashampoo Burning Studio Free
Ashampoo Burning Studio Free Ashampoo Burning Studio Free, tüm dosyalarınızı CD ve DVD'ler üzerine kolay bir şekilde yazmanıza olanak sağlayan CD/DVD yazma programıdır. ÜCRETSİZ
Burn4Free Burn4Free
Burn4Free Burn4Free, boş CD ve DVD medyaları yakarak veri ve müzik CD/DVD'leri hazırlamanızı sağlayan ve bunu yaparken de sisteminizi hiç yormayan bir yazılım. ÜCRETSİZ
BurnAware Free BurnAware Free
BurnAware Free BurnAware CD, DVD, Blu-ray yazdırma işlemlerini çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceğiniz fonksiyonel bir CD yazma aracıdır. ÜCRETSİZ
CDBurnerXP CDBurnerXP
CDBurnerXP CDBurnerXP ile CD, DVD, Blu-Ray ve iSO yazdırabilirsiniz, müzik CD'leri yaratabilirsiniz ÜCRETSİZ
DeepBurner Free DeepBurner Free
DeepBurner Free DeepBurner Free ile hızlı ve kolay bir şekilde CD/DVD yazma işlemlerinizi yapabilirsiniz. ÜCRETSİZ
DVD Flick DVD Flick
DVD Flick Bilgisayarınızda çeşitli formatlarda bulunan video dosyalarınızı DVD formatına çevirmek ve bu sayede bu videoları DVD oynatıcınızda ya da ev sinema sisteminizde oynatmanızı sağlayan ücretsiz bir program. ÜCRETSİZ
Easy Disc Burner Easy Disc Burner
Easy Disc Burner Easy Disc Burner, bilgisayarınızda bulunan dosya ve klasörleri kolayca CD, DVD ve Blu-ray disklere yazdırabileceğiniz ücretsiz bir programdır. ÜCRETSİZ
ImgBurn ImgBurn
ImgBurn Küçük boyutlu ve ücretsiz bir yazılım olan ImgBurn ile iso gibi uzantılara sahip imaj dosyaları yaratarak dosyalarınızı yedekleyebilir ve CD/DVD/HD DVD/Blu-ray disklere yazdırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
InfraRecorder InfraRecorder
InfraRecorder Ücretsiz ve kullanımı kolay CD/DVD yazma aracı InfraRecorder ile hız kazanacaksınız. ÜCRETSİZ
WinX DVD Author WinX DVD Author
WinX DVD Author WinX DVD Author adlı program yardımıyla evinizde kolayca kendi DVD video disklerinizi hazırlayabilirsiniz. ÜCRETSİZ

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