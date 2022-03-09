CDBurnerXP, kullanımı kolay ücretsiz CD, DVD, Blu-Ray ve ISO yazdırma programıdır. CDBurnerXP'yi Track CD yapmak için de kullanabilirsiniz.

Can Erdil Şentürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

CDBurnerXP kullanıcılara CD yazdırma, DVD yazma, Blu-Ray yazma, müzik CD'si yapma, ISO oluşturma ve ISO yazdırma konularında yardımcı olan ve tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir CD yazma programıdır. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulama, sade arayüzü sayesinde kullanıcılara basit işlevsellikler sunuyor. Güvenlik bakımından da etkileyici bir yapıya sahip olan CDBurnerXP, DVD ve CD yazma konusunda adeta bir uzman deneyimi sunuyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde basit bir şekilde diskler yazıp kullanmaya başlayabilecekler.

CDBurnerXP İndir

CD, DVD veya Blu-Ray yazdırma işlemleri için kullanabileceğiniz en başarılı yazılımlar arasında olan CDBurnerXP ücretsiz olmasına rağmen oldukça zengin özelliklere sahip olan bir program. CDBurnerXP kullanarak standart veri diskleri yaratarak bilgisayarınızdaki dosyaları CD/DVD veya Blu-Ray disklerinize yedekleyebilirsiniz. Bunun yanında program ile önyüklenebilir (bootable) diskler de yazdırabniliyorsunuz. CDBurnerXP bilgisayarınızda depoladığınız MP3, WAV, OGG, FLAC, WMA, APE, MP3, WV ve ALAC formatındaki ses dosyalarınızı kullanarak müzik CD'leri oluşturmanızı da mümkün kılmakta.

CDBurnerXP ile iSO formatında kalıp dosyaları hazırlayabilmektesiniz. Kendiniz oluşturduğunuz bu iSO kalıp dosyalarını veya farklı iSO dosyalarını yine CDBurnerXP kullanarak CD/DVD veya Blu-Ray disklerinize yazdırabilirsiniz. CDBurnerXP ayrıca .bin ve .nrg formatındaki kalıp dosyalarını da destekliyor ve bu kalıpları iSO formatına dönüştürebiliyor.

CDBurnerXP Türkçe dil desteğine sahip olması ile artı puan kazanmakta. Program USB aygıtlarla uyumlu olarak çalışabilmekte.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.

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