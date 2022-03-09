CDBurnerXP
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 611,419
- DOSYA BOYUTU 6.11 MB
- Üretici Stefan Haglund
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CDBurnerXP, kullanımı kolay ücretsiz CD, DVD, Blu-Ray ve ISO yazdırma programıdır. CDBurnerXP'yi Track CD yapmak için de kullanabilirsiniz.
CDBurnerXP kullanıcılara CD yazdırma, DVD yazma, Blu-Ray yazma, müzik CD'si yapma, ISO oluşturma ve ISO yazdırma konularında yardımcı olan ve tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir CD yazma programıdır. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulama, sade arayüzü sayesinde kullanıcılara basit işlevsellikler sunuyor. Güvenlik bakımından da etkileyici bir yapıya sahip olan CDBurnerXP, DVD ve CD yazma konusunda adeta bir uzman deneyimi sunuyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde basit bir şekilde diskler yazıp kullanmaya başlayabilecekler.
CDBurnerXP İndir
CD, DVD veya Blu-Ray yazdırma işlemleri için kullanabileceğiniz en başarılı yazılımlar arasında olan CDBurnerXP ücretsiz olmasına rağmen oldukça zengin özelliklere sahip olan bir program. CDBurnerXP kullanarak standart veri diskleri yaratarak bilgisayarınızdaki dosyaları CD/DVD veya Blu-Ray disklerinize yedekleyebilirsiniz. Bunun yanında program ile önyüklenebilir (bootable) diskler de yazdırabniliyorsunuz. CDBurnerXP bilgisayarınızda depoladığınız MP3, WAV, OGG, FLAC, WMA, APE, MP3, WV ve ALAC formatındaki ses dosyalarınızı kullanarak müzik CD'leri oluşturmanızı da mümkün kılmakta.
CDBurnerXP ile iSO formatında kalıp dosyaları hazırlayabilmektesiniz. Kendiniz oluşturduğunuz bu iSO kalıp dosyalarını veya farklı iSO dosyalarını yine CDBurnerXP kullanarak CD/DVD veya Blu-Ray disklerinize yazdırabilirsiniz. CDBurnerXP ayrıca .bin ve .nrg formatındaki kalıp dosyalarını da destekliyor ve bu kalıpları iSO formatına dönüştürebiliyor.
CDBurnerXP Türkçe dil desteğine sahip olması ile artı puan kazanmakta. Program USB aygıtlarla uyumlu olarak çalışabilmekte.
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
Alternatif olarak kullanabileceğiniz CD/DVD yazma programlarına göz atmak için tıklayın.
- Veri CD'si / DVD'si Oluşturma: CD-R / CD-RW / DVD + R / DVD-R / DVD + RW / DVD-RW / DVD-RAM / BD / HD-DVD (çift katmanlı medyalar dahil) üzerine veri yazdırma
- 1000 yıla kadar veri koruması vadeden kalıcı yedekleme M-Disk'lere veri yazmayı destekler.
- Tek bir diskte birçok ses dosyasını depolamak için MP3 CD'si yapma
- Disk kapasitesi aştığında veriyi birden fazla diske yayma; Disk bölme
- Hızlı ve tam disk silme
- Veri diski kopyalama
- MP3, WAV, OGG, FLAC, WMA, APE, WV (WavPack), ALAC (Apple Kayıpsız) formatında Ses CD'si yazma
- Önceden parçaları kopyalamadan mevcut ses CD'sinden derlemenize tek veya birden fazla parça ekleme
- Yerleşik ses oynatıcı ile ses dosyalarını çalma
- M3U veya WPL çalma listelerini veya Nero ses derlemelerini (NRA) içe aktarma
- Ses derlemelerini M3U çalma listesi ve Cue sayfası olarak dışa aktarma
- CD-Text ve RelplayGain desteği
- Karışık mod disk oluşturma
- ISO dosyalarını CD'ye yazma
- ISO dosyası oluşturma
- Bin ve Nrg dosyalarını ISO'ya dönüştürme
- CD'leri / DVD'leri ISO dosyası olarak diske kaydetme
- Veri ve ses diskleri için basit kapak yazdırma özelliği
- Çoğu IDE, USB, Firewire ve SCSI sürücüyü destekler.
- Türkçe dil desteği