14.700 mAh Bataryalı Tablet Tanıtıldı! Altı Hoparlöre Sahip

Cubot, MegaPad isimli yeni bir tablet tanıttı. Böylece tabletin özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise açıklanmadı. Dört tiz ve iki bas olmak üzere toplamda altı hoparlörden oluşan ses sistemine sahip cihazda çalınan müziğin ritmine göre tepki veren bir ışık şeridi mevcut. 13,36 inçlik ekran ise video izlemek için geniş bir görüntü alanı sunuyor.

Cubot MegaPad'in Özellikleri Neler?

Özellik Cubot MegaPad Ekran 13,36 inç Çözünürlük 1.920 x 1.200 piksel Yenileme hızı 60Hz İşlemci MediaTek Helio G81 İşlemci çekirdekleri 2 x Cortex-A75, 6 x Cortex-A55 RAM 6 GB Depolama 128 GB Hafıza kartı 1 TB'a kadar microSD Arka kamera 16 MP Ön kamera 8 MP Batarya 14.700 mAh İşletim sistemi Android 16 Hoparlör 6 adet, DTS desteği Mobil bağlantı 4G LTE Kablosuz bağlantı Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Konum sistemleri GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou Güvenlik Yüz tanıma Ağırlık 846 gram

Cubot MegaPad'in Ekranı Nasıl?

13,36 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, 1.920 x 1.200 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Cubot MegaPad'in Ses Sistemi Nasıl?

Cubot, MegaPad'de dört tweeter ve iki woofer olmak üzere altı hoparlör kullanıyor. Tweeter'lar tiz sesleri, woofer'lar ise bas sesleri üretiyor. DTS ses desteği de bulunan tabletin ön kenarında müziğin ritmine göre hareket eden bir ışık şeridi yer alıyor. Işık efektlerinin kullanıcı tarafından değiştirilebilip değiştirilemediği henüz belli değil. Hoparlörlerin toplam ses çıkış gücü de henüz bilinmiyor.

Cubot MegaPad'in İşlemcisi Nasıl?

Tablet gücünü Helio G81 işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından geliştirilen bu işlemcide 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada 6 GB RAM'e sahip cihazda 10 GB sanal RAM desteği bulunuyor. Sanal RAM özelliğiyle depolama alanının bir bölümü geçici bellek olarak kullanılabiliyor ve 10 GB ek kapasite sağlanıyor. Bu nedenle tabletteki fiziksel RAM miktarı 16 GB değil.

Cubot MegaPad'in Batarya Kapasitesi Ne Kadar?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen MegaPad, 14.700 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızı ise henüz belli değil. Bu nedenle bataryanın tamamen dolması için ne kadar süre gerektiği bilinmiyor.

Cubot MegaPad'in Kamera ve Bağlantı Özellikleri Neler?

Cubot MegaPad'in arka yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 mevcut.

Cubot MegaPad Türkiye'de Satılacak mı?

Cubot MegaPad'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Cubot'un mobil cihazları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Cubot MegaPad'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Cubot MegaPad'in büyük ekran ve altı hoparlörlü ses sistemi sayesinde film ve dizi izlemeyi oldukça keyifli hâle getirdiğini düşünüyorum. Bu arada cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır.