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Windows İçin En İyi Ücretsiz Parola ve Şifre Yönetim Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Parola ve Şifre Yönetim Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Kayıt olduğunuz sitelere her seferinde farklı bir şifre ile üye oluyorsanız, bu ilerleyen dönemlerde size sıkıntı yaratabilir. Gelecekte şifremi unuttum dememeniz için size parola ve şifre yönetim programları kullanmanızı öneriyoruz. Şifrelerinizi güvenli bir şekilde korumanızı sağlayan parola ve şifre yönetim programları, internette birçok platforma üye olanların işini oldukça kolaylaştıracaktır.

Sizin için hazırladığımız bu listede, Windows işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi parola ve şifre yönetim programları bulunuyor. Aralarından istediğinizi seçerek hesaplarınızı bu programlar aracılığıyla hem güvenli hale getirebilir hem de şifrelerinizi saklayabilirsiniz. İşte en iyi ücretsiz parola ve şifre yönetim programları:

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RoboForm RoboForm
RoboForm Otomatik form doldurucu ve şifre yöneticisi RoboForm ile site hesaplarınıza hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz. DENEME SÜRÜMÜ
Dashlane Dashlane
Dashlane Dashlane ile kişisel bilgilerinizi ve şifrelerinizi bir kere kaydederek her lazım olduğunda kullabilirsiniz. ÜCRETSİZ
PasswordBox PasswordBox
PasswordBox PasswordBox eklentisini kullanarak web tarayıcınızdan şifrelerinizi güvenle saklayabilir ve kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
KeePass Password Safe KeePass Password Safe
KeePass Password Safe KeePass Password Safe ile sürekli aklınızda tutmanız gereken şifreleri bu yazılıma kaydedip gereken yerlerde bir ana şifre girerek kullanabilir ve artık şifrelerinizi unutmak derdinden kurtulabilirsiniz. ÜCRETSİZ
LastPass LastPass
LastPass LastPass ile tüm hesap şifrelerinizi hatırlamak yerine tek bir ortak şifre ile tüm internet hesaplarınızı yönetebilir ve kontrol altında tutabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Norton Identity Safe Norton Identity Safe
Norton Identity Safe Norton Identity Safe ile kullanıcı adı ve parolaları şifreli olarak saklayabilir, şifreli notlar tutabilir ve formları otomatik olarak doldurabilirsiniz. ÜCRETSİZ
DirectPass DirectPass
DirectPass Trend Micro'nun şifre yöneticisi DirectPass şifre yönetimi yanında güvenli modda internet deneyimi, senkronizasyon ve eklenti desteği de sunuyor. ÜCRETSİZ

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