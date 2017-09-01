Windows İçin En İyi Ücretsiz Parola ve Şifre Yönetim Programları

Kayıt olduğunuz sitelere her seferinde farklı bir şifre ile üye oluyorsanız, bu ilerleyen dönemlerde size sıkıntı yaratabilir. Gelecekte şifremi unuttum dememeniz için size parola ve şifre yönetim programları kullanmanızı öneriyoruz. Şifrelerinizi güvenli bir şekilde korumanızı sağlayan parola ve şifre yönetim programları, internette birçok platforma üye olanların işini oldukça kolaylaştıracaktır.

Sizin için hazırladığımız bu listede, Windows işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi parola ve şifre yönetim programları bulunuyor. Aralarından istediğinizi seçerek hesaplarınızı bu programlar aracılığıyla hem güvenli hale getirebilir hem de şifrelerinizi saklayabilirsiniz. İşte en iyi ücretsiz parola ve şifre yönetim programları: