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Windows İçin En İyi Ücretsiz Ses Formatı Dönüştürme Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Ses Formatı Dönüştürme Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Bilgisayarlarda her program ile bazı ses formatlarını açamayabilirsiniz. Bu noktada yapmanız gereken şey, iyi bir ses formatı dönüştürme programı bulmaktır. Dikkat etmeniz gereken unsur ise, ses kalitesinden ödün vermeden işlem yapabileceğiniz en iyi ses formatı dönüştürme programını seçmektir. 

Bugün sizlerle Windows işletim sisteminde kulanabileceğiniz en iyi ücretsiz ses formatı dönüştürme programları listemizi paylaşacağız. Bu listeyi hazırlarken programların farklı dosya uzantılarını destekleyip desteklemediğine dikkat ettik. Aşağıdaki listede yer alan programlardan beğendiğiniz bir programı seçebilir ve kolaylıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İşte en iyi ses formatı dönüştürme programları:

 

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Any Video Converter Any Video Converter
Any Video Converter Any Video Converter Free ile tüm video dosyalarının formatlarını hızlıca dönüştürebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Format Factory Format Factory
Format Factory Format Factory popüler tüm video, ses ve resim formatlarını birbirine dönüştürmek için kullanabileceğiniz tamamen ücretsiz bir multimedya dönüştürme programıdır. ÜCRETSİZ
Free Studio Free Studio
Free Studio Free Studio ses ve video dosyalarınızı düzenleyebileceğiniz birbirinden farklı ücretsiz programlar içeren kapsamlı bir pakettir. ÜCRETSİZ
Freemake Video Converter Freemake Video Converter
Freemake Video Converter Freemake Video Converter ücretsiz bir video dönüştürücü olmanın yanında basit işlemler yapabileceğiniz bir editör. ÜCRETSİZ
Hamster Free Audio Converter Hamster Free Audio Converter
Hamster Free Audio Converter Hamster Free Audio Converter, ses dosyası formatlarını dönüştürmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir program. ÜCRETSİZ
HandBrake HandBrake
HandBrake Windows kullanıcılarının DVD ve Blu-Ray'lerini dönüştürebilecekleri faydalı bir araç. ÜCRETSİZ
MediaHuman Audio Converter MediaHuman Audio Converter
MediaHuman Audio Converter MediaHuman Audio Converter, kolay kullanıma sahip ve ücretsiz bir ses dosyası dönüştürme yazılımıdır. ÜCRETSİZ
Miro Video Converter Miro Video Converter
Miro Video Converter Miro Video Converter video formatlarını istediğiniz formata dönüştürebilmek için tasarlanmış çok sade ve ücretsiz bir video format dönüştürücü. ÜCRETSİZ
Switch Sound File Converter Switch Sound File Converter
Switch Sound File Converter Switch Sound File Converter bilgisayarınızda bulunan ses dosyalarının formatını değiştirebileceğiniz başarılı bir yazılımdır. ÜCRETSİZ
VSDC Free Audio CD Grabber VSDC Free Audio CD Grabber
VSDC Free Audio CD Grabber Ses disklerinizi farklı formatlardaki müzik dosyalarına dönüştürmek için bu ücretsiz programı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
XMedia Recode XMedia Recode
XMedia Recode XMedia Recode neredeyse bilinen tüm ses ve video formatlarını birbirine dönüştürebilen ücretsiz bir yazılımdır. ÜCRETSİZ

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