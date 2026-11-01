Switch 2 Emülatörü Mario Kart World’ü Çalıştırdı

Açık kaynaklı Switch 2 emülatörü Eglantine, Mario Kart World'ü PC'de çalıştırdı. Geliştiricilere göre oyun, donanıma bağlı olarak tam hıza ulaşabiliyor. Bu iddiayı doğrulayan bağımsız bir ölçüm yok. Emülatörün temel aldığı deneysel Eden-NX2'de bazı 3 boyutlu (3B) modeller ekranda eksik görünüyor.

Eden'den Türeyen Eglantine

Eglantine, Eden, Yuzu ve Sudachi adlı Switch emülatörlerinden türeyen açık kaynaklı bir Switch 2 emülatörü. Proje sayfasında Eden'in kurucusu Camille LaVey'in adı da geçiyor. C++ ile yazılan Eglantine'in Windows, Linux ve macOS sürümleri bulunuyor. Projenin temelinde Takoroka adlı geliştiricinin 29 Ekim 2026'da yayımladığı Eden-NX2 var. Bu deneysel sürüm, ilk Switch'in emülatörü Eden'e Switch 2 desteği ekliyor.

Eglantine'in proje sayfası, Mario Kart World'ün donanıma ve ayarlara bağlı olarak iyi ya da tam hızda çalıştığını söylüyor. Sayfaya göre Splatoon Raiders da değişken bir performansla çalışıyor. Geliştiriciler ortalama kare hızı gibi standart bir ölçüm ya da test bilgisayarı bilgisi paylaşmadı. Bir pist ilk kez açıldığında emülatör gölgelendiricileri (shader) derliyor. Mario Kart World bu sırada kısa süreliğine takılıyor.

Sistem Gereksinimleri ve Sınırlar

Takoroka Eden-NX2 için en az 16 GB RAM istiyor. Ekran kartının Vulkan desteklemesi ve en az 8 GB video belleğine (VRAM) sahip olması gerekiyor. İşletim sistemi tarafında 64 bit Windows 10 ya da Windows 11 şart. Takoroka bu değerleri Eden-NX2'nin Windows sürümü için paylaştı. Eglantine'in proje sayfası ise ayrı bir gereksinim listesi vermiyor.

Takoroka'ya göre uygulanmamış gölgelendiriciler yüzünden bazı 3B modeller ekranda görünmüyor. Geliştirici yazılımın çok sayıda düzeltmeye ihtiyaç duyduğunu da belirtiyor. Eden-NX2 paketi Nintendo'ya ait oyun ya da sistem dosyası içermiyor. Oyunların çalışması, kullanıcının kendi edindiği oyun dosyalarına bağlı.

Switch 2'yi Kıran Açık

Bir geliştirici Switch 2'nin ilk jailbreak yöntemi ns2jb'yi 22 Ekim 2026'da yayımladı. Yöntem konsolda hiçbir donanım değişikliği gerektirmiyor. Açığın giriş noktası, ilk Switch için çıkan programlama uygulaması SmileBASIC 4. Uygulama eShop'ta yaklaşık 25 dolara satılıyordu. Bu tutar, Merkez Bankası'nın 30 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla yaklaşık 1 bin 247 TL'ye denk geliyor.

Geliştirici açığı bulurken OpenAI'ın kodlama asistanı Codex'ten yardım aldı. Jailbreak'in etkisi konsol kapandığında kayboluyor. Yöntemin her açılışta yeniden çalıştırılması gerekiyor. Emülatör geliştiricisi Will Faust, jailbreak'in ardından Mario Kart World'ü macOS'ta ve iPhone 18 Pro'da çalıştırdığını gösterdi. Faust bu projenin kodunu yayımlamayacağını söyledi.

Nintendo'nun Sessizliği ve Yuzu Geçmişi

Nintendo jailbreak hakkında kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Şirket açığın giriş noktası olan SmileBASIC 4'ü eShop'tan kaldırdı. Kaldırma kararının nedeni açıklanmadı. Eglantine ve Eden-NX2 için de Nintendo'dan bir açıklama gelmedi. Nintendo'nun kullanıcı sözleşmesi ise şirkete, izinsiz değişiklik yapılan konsolları kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale getirme yetkisi veriyor.

Nintendo, Şubat 2024'te Switch emülatörü Yuzu'nun geliştiricisi Tropic Haze'e dava açmıştı. Şirket davada, emülatörün korsanlığı kolaylaştırdığını savundu. Taraflar Mart 2024'te 2,4 milyon dolarlık uzlaşmaya vardı. Bu tutar, Merkez Bankası'nın 30 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla yaklaşık 119,7 milyon TL ediyor. Yuzu da uzlaşmayla birlikte kapandı.

Diğer popüler Switch emülatörü Ryujinx de Ekim 2024'te GitHub'dan kalktı. Ryujinx geliştiricilerinden birine göre Nintendo, projenin baş geliştiricisine çalışmayı bırakması için anlaşma teklif etmişti. Hayranların hazırladığı Bloodborne PC sürümü de konsol oyunlarını bilgisayara taşıyan projelere bir örnek. Değiştirilmiş konsollardaki hesap yasağı riski jailbreak yapılan PS5'ler için de tartışılmıştı.

Editörün Yorumu

Nintendo'nun bu projeyi tamamen durdurabileceğini sanmıyorum. Eglantine'in kendisi de 2024'te kapanan Yuzu'nun kodundan türüyor. Açık kaynak lisansıyla dağıtılan kod, bir depo kapansa bile çatallamalarla yaşamayı sürdürüyor. Yine de güçlü bir ekran kartı isteyen ve bazı modelleri eksik gösteren bir prototipin Switch 2 satışlarını etkilemesi de zor. Mario Kart World'ü sorunsuz oynamanın yolu konsolun kendisi olmaya devam ediyor.