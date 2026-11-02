vivo'dan 8.000 mAh Bataryalı Telefon! 120Hz Ekran ve Dahası

vivo, Y32 5G isimli yeni bir telefon tanıttı. Böylece telefonun özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

vivo Y32 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,87 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1592 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1300 nit

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı sensör

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 44W

vivo Y32 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Y32 5G'de Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bu sayede aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Bu işlemci, battle royale türünün başarılı örneği PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada işlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.95 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

vivo Y32 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı sensör bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada vivo Y31'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı sensör ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

vivo Y32 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,87 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1592 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1300 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

vivo Y32 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

vivo'nun yeni telefonu 8.000 mah batarya kapasitesine sahip. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo Y31'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

vivo Y32 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Y31d, Y31, Y29 ve X300 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo Y32 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Y32 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır.