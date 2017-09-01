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Windows İçin En İyi Ücretsiz Video Kesme Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Video Kesme Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Bilgisayarınızda yer alan video dosyalarını kesmek isterseniz profesyonel yazılımlar kullanmanıza gerek yok. Bu ihtiyacı gidermek için piyasada pek çok ücretsiz video kesme programı bulunuyor. Kullanımı gayet basit olan bu programlar arasında size harika önerilerimiz var.

Bu listemizde sizlerle Windows işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi video kesme programları önerilerimizi paylaşacağız. Video kesme programları arasında tercih edilebilecek en iyi, en kolay ve ücretsiz seçenekleri değerlendirerek bu listesi oluşturduk. İşte en iyi ücretsiz video kesme programları:

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Easy Video Cutter Easy Video Cutter
Easy Video Cutter Easy Video Cutter, video dosyalarınız kesebileceğiniz ve kestiğiniz bölümleri farklı video formatlarına dönüştürebileceğiniz bir video editörüdür. DENEME SÜRÜMÜ
Avidemux Avidemux
Avidemux Avidemux ile videolarınızda kolayca kesme gibi düzenleme işlemleri uygulayabilirsiniz ÜCRETSİZ
Animotica - Video Editor Animotica - Video Editor
Animotica - Video Editor Animotica - Video Editor ücretsiz bir video düzenleme aracıdır ÜCRETSİZ
Freemake Video Converter Freemake Video Converter
Freemake Video Converter Freemake Video Converter ücretsiz bir video dönüştürücü olmanın yanında basit işlemler yapabileceğiniz bir editör. ÜCRETSİZ
ApowerEdit ApowerEdit
ApowerEdit ApowerEdit, Windows üzerinde rahatça kullanabileceğiniz bir video düzenleme programı. ÜCRETSİZ
Weeny Free Video Cutter Weeny Free Video Cutter
Weeny Free Video Cutter Fragman veya tanıtım videosu hazırlamak isteyenler için video dosyanızın içinden küçük parçaları alarak bunları istediğiniz formatta kaydetmenizi sağlayan video kesme programıdır. ÜCRETSİZ
Bandicut Bandicut
Bandicut Bandicut, bilgisayarınız üzerinde yer alan video dosyalarının istediğiniz bölümlerini kesebileceğiniz profesyonel bir video kesme programıdır. DENEME SÜRÜMÜ
Machete Video Editor Lite Machete Video Editor Lite
Machete Video Editor Lite Videolarınız üzerinde basit kopyalama ve yapıştırma işlemleri yapabilmek için hazırlanmış ücretsiz bir uygulama. ÜCRETSİZ

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