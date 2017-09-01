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Windows İçin En İyi Ücretsiz Video Düzenleme Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Video Düzenleme Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Bilgisayarınızda film, video klip vb. projelerin kurgu ve renk düzeltmesi gibi ayarlarını kolay bir şekilde yapmanız için harika yollar var. Üstelik video düzenleme programı seçenekleri de oldukça fazla. Eğer kesme, kırpma, hızlandırma ve yavaşlatma işlemleri gibi basit ama iyi sonuçlar veren ücretsiz video düzenleme programları arıyorsanız, bu listemizde aradığınızdan çok daha fazlasını bulacaksınız. 

Tamindir üzerinde sizlerle en iyi ücretsiz video düzenleme programlarını kurulduğumuz günden itibaren paylaşmaya çalışıyoruz. Bu listede de yukarıda bahsetmiş olduğum basit işlemleri çok daha profesyonel bir şekilde yapmanıza imkan tanıyan en iyi video düzenleme programları bulunuyor. Aralarından istediğinizi seçip ücretsiz ve kolay bir şekilde indirme işlemini gerçekleştirebiliriz. 

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Avidemux Avidemux
Avidemux Avidemux ile videolarınızda kolayca kesme gibi düzenleme işlemleri uygulayabilirsiniz ÜCRETSİZ
DaVinci Resolve DaVinci Resolve
DaVinci Resolve DaVinci Resolve ile video projelerinizdeki kurgu ve renk düzeltmesi gibi ayarları profesyonel bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Lightworks Lightworks
Lightworks Lightworks, videolarınızı düzenlemek için kullanabileceğiniz profesyonel, güçlü ve ücretsiz bir yazılımdır. ÜCRETSİZ
VideoPad Video Editor VideoPad Video Editor
VideoPad Video Editor VideoPad Video Editor, video kayıtları yapabileceğiniz ve videolarınızı düzenleyebileceğiniz gelişmiş bir video editörüdür. ÜCRETSİZ
VirtualDub VirtualDub
VirtualDub Video dosyalarını kesme ve düzenleme gibi konularda en çok tercih edilen programlardan olan ücretiz VirtualDub ile kendi videolarınızı hazırlayabilir ve istediğiniz formatlara dönüştürerek kaydedebilirsiniz. ÜCRETSİZ
VSDC Free Video Editor VSDC Free Video Editor
VSDC Free Video Editor Videolarınızı kolayca montajlamak ve efektler vermek istiyorsanız bu video düzenleme programını kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Movie Maker Windows Movie Maker
Windows Movie Maker Windows Movie Maker, videolarınızı düzenlemek için tüm gerekli araçları sunan hem ücretsiz hem de detaylı bir film editörü. ÜCRETSİZ
Wondershare Video Editor Wondershare Video Editor
Wondershare Video Editor Wondershare Video Editor, kullanımı kolay, özellikli bir video düzenleme yazılımıdır. DENEME SÜRÜMÜ

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