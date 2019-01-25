Microsoft PowerPoint, sunum hazırlamak için en iyi programlardan biri; Mac için Office uygulamalarından Apple Keynote alternatifi. Mac bilgisayarda Microsoft Office programı arayanlar için Office 365’i, sadece PowerPoint’e ihtiyaç duyanlar için de bu uygulamayı indirmelerini öneririm.

Mac için Office paketi Office 365 ile birlikte Word, Excel, PowerPoint ve Outlook geliyor lakin ofis uygulamalarını ayrı ayrı da indirebiliyorsunuz. Mac App Store’dan ücretsiz indirilebilen sunum hazırlama uygulaması Keynote’dan çok daha yetenekli olan Microsoft PowerPoint’i mevcut Office 365 aboneliğinizle kullanmaya başlayabilirsiniz. Mac için PowerPoint uygulaması, Windows ile aynı özelliklere sahip. Ek olarak MacBook Pro Touch modellerinde küçük dokunmatik ekran üzerinden kısayollar sunuyor ve sunuma odaklanmanızı kolaylaştıran koyu moda sahip.

Microsoft PowerPoint Mac Özellikleri: