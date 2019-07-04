Speedify, hızlı, güvenli VPN programı arayan Mac bilgisayar kullanıcılarına tavsiye edeceğim VPN programlarından biri. Kablosuz ve Hücresel (3G, 4.5G) ağ bağlantısını aynı anda kullanarak daha hızlı, daha güvenilir ve daha güvenli bağlantı sunan Kanal Bağı özelliğiyle öne çıkan Mac VPN programı Speedify, ücretsiz planda 5GB veri kullanımına izin veriyor. Hesap oluşturmadan direkt bağlanabiliyorsunuz.

Ücretsiz aylık 5GB veri tüketimi, süper güvenli şifreleme, kanal bağı (internet trafiğinizi mobil ve kablosuz bağlantıları üzerine paketlere bölmenizi sağlayarak daha hızlı ve güvenilir dosya yükleme ve indirme, canlı yayın yapmanızı sağlıyor) otomatik yük devretme (kablosuz ağda sorun yaşadığınızda kesintisiz olarak hücresel bağlantıya geçmenizi sağlıyor), hata düzeltme, dünya genelinde sunucularıyla dikkat çeken Speedify, YouTube ve Netflix gibi video izleme platformlarında videoları ultra yüksek kalitede kesintisiz olarak izlemek, Wikipedia gibi engelli sitelere girebilmek, herkesin bağlanabildiği WiFi ağlarında çevrimiçi güvenlik ve gizliliğinizi sağlamak için kullanabileceğiniz harika bir VPN.

Speedify Özellikleri