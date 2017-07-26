Orta Dünya'da Sauron'a karşı savaşmaya ne dersiniz?

Middle-Earth: Shadow of War eğer Orta Dünya'yı, Yüzüklerin Efendisi ve The Hobbit gibi filmleri seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil rol yapma oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir RPG olan Middle-Earth: Shadow of War, PC ve oyun konsollarıyla temel olarka aynı hikayeye sahip. Middle-Earth: Shadow of War'da oyuncular Celebrimbor'un yarattığı güç yüzüklerini kullanarak Talion ve diğer Orta Dünya kahramanlarıyla birlikte Sauron'a karşı savaşıyorlar. Fakat oyunda Gandalf, Gollum ve Galadriel gibi Orta Dünya kahramanlarına da yer veriliyor.

Middle-Earth: Shadow of War'da Celebrimbor Sauron'u devirerek yerine geçmek ve aydınlığın lordu olmak için özel bir güç yüzüğü ve buna ek güç yüzükleri yaratıyor. Biz ise Talion'un yanına bu ek güç yüzüklerini kullanan kahramanları alarak takımımızı kuruyor ve yola koyuluyoruz. Maceramız boyunca ork ordularıyla ve güçlü yaratıklarla savaşırken kahramanlarımızın özel yeteneklerinden faydalanıyor. Savaşları kazandıkça kahramanlarımızı geliştirebilmemiz de mümkün.

Middle-Earth: Shadow of War'ın mobil oyununda Nemesis sistemi bulunmakta. Bu sistemde karşılaştığımız her ork aldığımız kararları hatırlıyor ve bize ona göre tepki veriyor.