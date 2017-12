Tamindir'in Seçtiği 2017'nin En İyi PC Oyunları

2017 yılının son ayındayız ve geride bırakmak üzere olduğumuz senenin "en"lerini listeleme zamanı geldi. Bu yazımızda da 2017'nin en iyi PC oyunlarını seçip beğeninize sunuyoruz.

Listemizde yer vereceğimiz oyunları seçerken, Tamindir editörleri tarafından bizzat oynanan, bizi eğlendiren ve keyifli bir şekilde zaman geçirmemizi sağlayan oyunlar olmalarına dikkat ettik. Az sonra kısa bir şekilde detaylarını paylaşacağımız oyunların herbiri kendine has güzel yönlere sahipler; bu nedenle oyunlar arasında sıralama yapmıyoruz. Dilerseniz lafı uzatmadan bu oyunlara kısaca göz atalım:

Resident Evil 7

Capcom, Resident Evil 6 ile ünlü seriye en büyük kötülüğü yapmıştı. Resident Evil 6 çıktığı sene hazırladığımız incelemede oyunu yerden yere vurmuş, kalitesiz bir oyun olduğuna dikkat etmiştik. Fakat seri Resident Evil 7 ile adeta anka kuşu gibi küllerinden doğmuştu.

Capcom, Resident Evil 7 ile birlikte bir hayli yüksek bir risk aldı. Yeni bir oyun sistemine ve oyun motoruna geçiş yapıldı; buna rağmen serinin survival-horror temeli çok güzel bir şekilde korundu. Göz alıcı grafiklere sahip oyun atmosfer anlamında da oldukça iyiydi. Oyunda kan dondurucu sahnelerle karşılaşıyor, zorlu bulmacalar çözüyor ve monitör karşısında çığlığı basabiliyorduk.

Kişisel görüşüme göre Resident Evil 7, açık ara farkla yılın oyunu oldu. Oyun için hazırladığımız özel incelemeye bu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

Ghost Recon Wildlands

Ubisoft'u çoğu zaman hayal kırıklıklarıyla birlikte ansak da Ghost Recon Wildlands firma geleneğini bozan bir oyun oldu. Muhtemelen bu durumda Ghost Recon Wildlands'ın yeni bir seri olmasının katkısı da vardı; çünkü Ubisoft'un uzun serileri laçkalaştırması sıkça karşılaştığımız bir olay.

Ghost Recon Wildlands, oldukça geniş bir açık dünyayı eğlenceli bir oynanış ve aksiyon sahneleri ile birleştiriyordu. Oyunda ilginç teknolojik araçları kullanarak düşman üslerine yapacağımız saldırıları planlayabiliyor, sonrasında ekip halinde üsse saldırabiliyorduk. Toplayabileceğiniz birçok farklı silah oyuna zenginlik kazandırmaktaydı; oyunun asıl keyfi ise co-op modunda oyunu arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla birlikte oynadığınızda çıkıyordu.

Ghost Recon Wildlands için hazırladığımız özel inceleme bu sayfada.

Divinity: Original Sin 2

Divinity: Original Sin 2, RPG oyunları sevenler için büyük bir hazine olmayı başardı. Oyunculara o kadar derin bir içerik sunuluyordu ki, bu içeriğin içinde kaybolarak dünyadan kendinizi soyutlayabiliyordunuz. Oyunda hemen hemen her detaya büyük özen gösterilmişti, taktiksel savaşlar, yapay zekanın kalitesi ve oyun mekanikleri sayesinde bir hayli keyifli olmaktaydı. Bütün bunlara ek olarak oyunu arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyordunuz.

Divinity: Original Sin 2, 2017'nin en iyi RPG oyunu olabilir.

Tekken 7

PC oyuncuları olarak yıllardır Tekken serisine uzaktan yaşlı gözlerle bakıyorduk. Nihayet bu efsanevi seri Tekken 7 ile bilgisayarlarımıza geldi ve bir hayli de hoş geldi.

2017'nin en iyi dövüş oyunu olarak nitelendirebileceğimiz Tekken 7 hem tek başınıza, hem de online olarak oynadığınızda bolca eğlence sunabilen, görsel olarak ve oynanış açısından iyi bir şekilde hazırlanmış bir oyun. Oyunda Street Fighter serisindeki favori kahramanım olan Akuma'yı oynayabilmek ise paha biçilemezdi.

PUBG

Şüphesiz ki 2017'nin en çok ses getiren, en iyi yükselişini yakalayan oyunu PUBG oldu. Halen final sürümü yayınlanmamış oyun erken erişim sürecinde milyonlarca oyuncuya ulaştı ve aktif oyuncu bakımından Steam'in kralı oldu.

Bu ayın sonuna doğru resmi olarak çıkış yapması beklenen PUBG, battle royale oyun sistemini popüleştirdi, hatta PUBG ilgi görmeye başladıktan sonra GTA 5 gibi dev oyunlar bile battle royale modunu içerik olarak eklediler. Bu bile PUBG'nin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Optimizasyon konusunda çok parlak bir karneye sahip olmasa da PUBG'nin geleceği oldukça parlak.

F1 2017

F1 2017'yi geliştiren Codemasters'ın şu ana kadar kalitesiz bir oyun yaptığına tanık olmadık. Firma, yıllardır yarış oyunları üzerinde çalışıyor, Codemasters, resmi Formula 1 yarış oyunlarının sonuncusu F1 2017'de de yıllardır elde ettiği bütün tecrübe ve birikimini kullanmış. Yüksek gerçekçilik ve bu gerçekçiliğin yansıtıldığı sürüş deneyimi F1 2017'yi leziz bir yarış oyunu yapıyor. Grafikler de güzel olunca oyunun tadına doyamıyorsunuz.

Friday the 13th: The Game

Yıllardır korku oyunlarını tek başımıza oynamanın daha korkutucu olduğunu düşünüyorduk; fakat Friday the 13th: The Game bize online korku oyunlarının da çok heyecanlı olabileceğini kanıtladı. Belki Friday the 13th: The Game tek başınıza oynarsanız eğlenemeyebilirsiniz; fakar arkadaş grubunuzla oyunu oynamak benzersiz bir eğlence.

80'li yılların kült korku filmi serisi 13. Cuma'yı video oyunu haline dönüştüren Friday the 13th: The Game'de oyunculardan biri serideki cani katil Jason Voorhees'in yerine geçerken diğerleri bu caniden kaçmaya çalışan gençlerin yerine geçiyor. Jason'ı oynayan oyuncu kurbanlarını bulabilmek için özel izleme ve takip yeteneklerini kullanabiliyor ve onları yakaladığında kanlı bir şekilde infaz edebiliyor. Diğer oyuncular ise oyun haritasındaki araçları bulup kullanabiliyor, dilerlerse saklanıp kaçışlarını bekleyebiliyor, dilerlerse Jason ile mücadele etmeyi ve savaşmayı seçebiliyorlar.

Middle-Earth: Shadow of War

Middle-Earth: Shadow of Mordor'u 2014'te severek oynamış ve bitirmiştim. Oyunun alternatif Orta Dünya hikayesi de hoşuma gitmişti. Middle-Earth: Shadow of War benim için bu bir hayli ilginç olan hikayeyi güzel bir şekilde devam ettirdi. Geniş bir oyun dünyası, keşfedilmeyi bekleyen birçok gizem, güzel grafikler, kale kuşatmaları ve keyifli oynanış Middle-Earth: Shadow of War'ı başarılı bir oyun yaptı.

Oyun için hazırladığımız özel incelemeye bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz.

Assassin's Creed Origins

Ubisoft, 2015 yılında Assassin's Creed Syndicate'i yayınladıktan sonra artık her sene yeni bir Assassin's Creed oyununun çıkmayacağını açıklamıştı. Bu kararlarının arkasındaki sebep ise yeni Assassin's Creed oyunlarına daha çok özen göstermek istemeleriydi. Ubisoft iyi ki de böyle bir karar almış; Assassin's Creed Origins 2 sene beklememize değen bir oyun oldu.

Bizi Antik Mısır'a konuk eden Assassin's Creed Origins devasa bir açık dünyayı dolu dolu bir içerikle harmanlıyor. Güzel grafikler, RPG öğeleri katılmış oyun sistemi, başarılı savaş mekanikleri Assassin's Creed Origins'i başarılı bir oyun yapmakta.

FIFA 18

PES serisi son yıllarda futbol oyunları konusunda liderliği FIFA'ya bırakmıştı. Bu sene çıkan PES 2018 önceki PES oyunlarına göre daha iyi bir oyun oldu; fakat FIFA 18 halem aynı kalite standardını koruyor. PES serisi bu seneki başarısını birkaç oyun boyunca devam ettirerek biraz daha özenli bir şekilde hazırlanırsa FIFA serisini geçebilir.

Eğer futbol seviyorsanız FIFA 18 şu an için satın alabileceğiniz en iyi futbol oyunu olacaktır.

Bu senenin en iyi oyunları olarak gördüğümüz oyunlar bunlar, bir de çürük yumurtalar var; sonuçta her oyun iyi olmak zorunda değil.

2017'nin Çürük Yumurtaları

Geçtiğimiz sene yılın çürük yumurtası ödülünü Mafia 3'e vermiştik. Büyük umutlarla beklediğimiz Mafia 3, serinin önceki oyunları ile elde edilen başarının yanından bile geçemiyordu. Teknik hatalarla dolu oyun, ağır İtalyan mafyası atmosferini bekleyen bizleri hayal kırıklığına uğratmıştı.

Bu sene benzer bir başarısızlığı Mass Effect Andromeda'da yaşadık. Mass Effect serisinin önceki oyunları çok başarılı oyunlardı; fakat Andromeda özensiz bir şekilde hazırlanmıştı. Oyun çıktıktan sonra yamalar ile oyun düzeltilmeye çalışılsa da oyuncuların hevesi bir şekilde kaçmıştı. Çok daha düşük bütçelerle hazırlanan bağımsız oyunlar bile daha kaliteliydi.

Bir diğer çürük yumurtamız ise Electronic Arts'ın açgözlülüğüne kurban giden Star Wars Battlefront 2. Star Wars Battlefront 2, aslında tek başınıza oynayacaksanız gayet güzel bir oyun; fakat oyunun online modunda izlenilen pay to win politikası büyük tepki çekmişti. EA, yüksek fiyatla satılan AAA oyununa ücretsiz oyunlarda görmeye alışık olduğumuz mikro ödemeler eklemişti. Online moddaki kahramanların kilidini açabilmek için saatlerce oyunu oynamanız ya da gerçek para ödeyerek kristal satın almanız gerekiyordu. İşte bu saçmalık oyuncuları çileden çıkardı. EA, mikro ödemeleri "geçici" bir süreliğine kaldırdığını açıklasa da bu oyuncuların tepkisini dindirmeye yetmedi.

Listemizde elbet ki yer vermeyi unuttuğumuz çok değerli oyunlar olacaktır, bu oyunları yorum bölümümüzde bizimle paylaşabilirsiniz.

2017, iyileri ve kötüleriyle böyle geçti, şimdiden yeni yılınızı kutluyoruz!