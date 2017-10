Middle-Earth: Shadow of War İncelemesi

Geçtiğimiz aylarda sızıntılarla su yüzüne çıktıktan sonra apar topar duyurulan ve küçük bir gecikme yaşayan Middle-Earth: Shadow of War nihayet oyuncuların beğenisine sunuldu. Açık dünya tabanlı yeni aksiyon RPG oyunu serinin önceki oyununun başarısını devam ettirecek mi? Grafikler, oynanış ve içerik zenginliği tatmin edici seviyede mi? Oyun ödeyeceğiniz parayı hak ediyor mu? İşte bu sorularınızın cevabını özel Middle-Earth: Shadow of War inceleme yazımızda bulabileceksiniz.

Serinin bir önceki oyunu olan Middle-Earth: Shadow of Mordor'u oynayalı 3 sene oldu. Shadow of Mordor, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinden önceki olayları konu alan, Orta Dünya mitolojisi içindeki alternatif bir hikayeyi konu alıyordu. Bu hikaye, direkt olarak filmler ile ilişkili olmasa da filmlerdeki hikaye ve kahramanlar ile güçlü bağlantılara sahipti. Oyunun geliştiricileri hikayeye ve Orta Dünya külliyatına büyük önem göstermişti ve ortaya gerçekten iyi bir sonuç çıkmıştı.

Middle-Earth: Shadow of War, hikayeye ilk oyunun kaldığı yerden devam ediyor. İncelememizin ilk bölümünde Middle-Earth: Shadow of War'ın hikayesine, spoiler vermeden değineceğiz.

Her Şey Güç Yüzükleriyle Başladı...

Hatırlanacağı üzere ilk oyunun ana kahramanı olan Talion, Gondor'un Mordor sınır kapılarında görev yapan bir askerdi. Talion'un ailesinin bütün güç yüzüklerine hükmeden tek yüzüğün sahibi Sauron'un hizmetçileri tarafından katledilmesinin ardından Talion da infaz ediliyor; fakat kahramanımız olağanüstü bir şekilde bir hayalet tarafından diriltilerek hayata geri döndürülüyordu. Daha sonradan bu hayaletin, güç yüzüklerini kendi elleriyle inşa eden üstün yetenekli elf demircisi ve Feanor soyunun son prensi Celebrimbor olduğunu öğreniyorduk. Celebrimbor, kendisini kandırarak güç yüzüklerinin kontrol altına alınmasını sağlayan tek yüzüğü yaratan Sauron'dan intikam almak istiyordu, Talion ise bu amacına ulaşması için kullanabileceği bir bedendi. İkilinin bu iş birliği sayesinde Talion ölümden geri dönüyor ve Sauron'un hizmetçilerinin peşine düşüyordu.

Bir önceki oyunda amacımızı gerçekleştirdikten sonra, Middle-Earth: Shadow of War'da artık hedefimizi büyütüyoruz ve Talion'un ailesinin katledilmesinin ve Orta Dünya'nın kaosa sürüklenmesinin baş sorumlusu olan Sauron'un peşine düşüyoruz. Yeni savaşla birlikte yeni müttefikler ve yeni düşmanlar da doğal olarak karşımıza çıkıyor.

Middle-Earth: Shadow of War'da gözüme çarpan ve hikaye anlamında hoşuma giden en güzel şey, hikaye kapsamı olarak bir önceki oyundan daha zengin bir içerik hazırlanmış olması. Shadow of Mordor'da birkaç karakter etrafında dönen bir hikaye mevcuttu ve hangi kahramanlarla ne zaman karşılacağınız, neler yapacağınız önceden tahmin edilebiliyordu. Middle-Earth: Shadow of War'da ise sürpizler ve beklenmedik karakterler farklı zamanlarda karşınıza çıkıyor ve oyunu daha heyecanlı hale getiriyor. Yani oyunda ilerlemek, görevleri yapmak içinizden geliyor. Günümüzde çıkan bazı oyunlar ne kadar iyi grafiklere sahip olsalar da bu özelliğe dikkat etmedikleri için sıkıcı olmaktalar. Son dönemlerde birçok oyunu bu nedenden ötürü bitiremeden yarım bıraktım, Middle-Earth: Shadow of War ise ilaç gibi geldi.

Middle-Earth: Shadow of War'da, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde ve kitaplarında karşınıza çıkan belli karakterlerle yolunuz kesişecek. Ayrıca yeni oyuna özel kahramanlar da yaratılıyor ve bu kahramanlar gizemli veya eğlenceli arka planları ile sizi hikayeye daha çok çekiyor. Karakterlerin seslendirmeleri ve diyaloglar oldukça başarılı, her karakter için özel Holywood kalitesinde seslendirme mevcut, yani Warner Bros., Middle-Earth: Shadow of War için kesenin ağzını açmış, hiçbir masraftan kaçınmamış.

Middle-Earth: Shadow of War'da hikaye anlatılırken inşa edilen karakterler büyük önem taşıyor. Bu nedenle oyunda bolca diyalog ve sinematik ile karşılaşacaksınız, hikayeden keyif almanız için de biraz İngilizce bilgisine ihtiyaç duyuyorsunuz. Eğer İngilizce bilginiz yeterli değilse oyunun Türkçe dil yamasının çıkmasını beklemenizi tavsiye ediyoruz. Fakat serinin bir önceki oyununun Türkçe dil yamasının ancak birkaç ay önce yayınlandığını belirtmekte de fayda var. Middle-Earth: Shadow of War'ın kapsamı düşünüldüğünde yakın bir tarihte Türkçe yama göremeyebiliriz.

Middle-Earth: Shadow of War, Orta Dünya'nın zengin külliyatını arkasına iyi bir şekilde alan bir oyun. Oyunda sadece filmler ve kitaplardaki kahramanlarla karşılamakla kalmıyoruz, mekanlar, bu mekanlara özgü tarihi eserler ve olaylar, Orta Dünya halkları ve Orta Dünya mitolojisinden kesitler de görsel ve seslendirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Eğer Tolkien eserlerinin hayranıysanız bu derinlik kesinlikle hoşunuza gidecektir.

Middle-Earth: Shadow of War'da hikaye anlatımında da ilginç bir yenilik karşımıza çıkıyor. Diablo oyunlarından aşina olduğumuz "Act" sistemi Middle-Earth: Shadow of War'da da kullanılmış. Yani hikaye büyük bloklar halinde anlatılmakta. Her Act'ta küçük bir oyunu oluşturabilecek uzunlukta bir oyun süresi mevcut. Birkaç Act birleştiğinde ise günlerinizi alacak bir oyunu oynamakta olduğunuzu görüyorsunuz. Her Act'ta farklı iklime ve mimariye sahip yeni mekanları keşfediyoruz, oyunun havası değişiyor ve oyun tek düze olmaktan kurtuluyor.

Middle-Earth: Shadow of War'da ana hikaye görevleri birbirlerine sinematiklerle bağlanıyorlar. Hemen hemen her görevden sonra bir sinematik ile karşılaşıyorsunuz. Normalde sinematiklerin yoğun olarak kullanıldığı oyunlarda, oyuncular uzun süre pasif kaldıkları için oyundan soğuyabilirler. Fakat Middle-Earth: Shadow of War'da böyle bir hisse kapılmadım. Bunun sebebi de yukarıda anlattığım üzere çarpıcı karakterler, Orta Dünya külliyatına gösterilen özen ve kaliteli seslendirmeler.

Ölüp Ölüp Diriliyoruz

Middle-Earth: Shadow of War, oynanış açısından aslında bir önceki oyundan dünyalar kadar farklı bir oyun değil. Middle-Earth: Shadow of Mordor'u oynadıysanız Middle-Earth: Shadow of War'a alışmakta çok zorluk çekmeyeceksiniz. Oyunu geliştiren Monolith, radikal değişiklikler yerine küçük yenilikler ve iyileştirmeler sunuyor.

Middle-Earth: Shadow of War, ilk oyun gibi açık dünya yapısını kullanan, Assassin's Creed oyunları gibi damdan atlayıp minarelere tırmanabileceğiniz, Kara Murat misali kalabalık grupların arasına dalabileceğiniz bir oyun. Middle-Earth: Shadow of War'da açık dünyanın boyutları bir hayli büyütülüyor ve farklı haritalar, her haritada farklı kaleler karşımıza çıkıyor. Oyunun açık dünyası kesintisiz, sınırsız bir yapıda değil. Bunun yerine ilk oyundaki gibi bölgeler arası geçişlerde yükleme ekranlarıyla karşılaşıyoruz.

Middle-Earth: Shadow of War'da dilerseniz ana görevleri yaparak hızlı bir şekilde ilerleyebilir, dilerseniz aşağıdaki etkinliklerle uğraşarak karakterinizi güçlendirebilirsiniz:

- Kayıp tarihi eserleri bulma

- Ithildin kelimelerini bulma ve Ithildin kapılarını açma

- Sauron'a ve karanlık tarafa adanmış özel heykelleri yıkma

- Celebrimbor'un anılarını canlandırdığımız özel mücadelelere katılma

- Ork kaptanlarını avlama ve aralarındaki savaşlara müdahale etme

- Oyundaki karakterlerin geçmişini ortaya çıkaran eşyaları bulma

- Sauron'un kulelerini ele geçirme

Neyse ki önceki oyunda yer alan çiçek toplama ve börtü böcek avlama görevleri kaldırılmış. Sauron'un kulelerini ele geçirdikten sonra haritadaki etkinliklerin yerlerini de tespit edebiliyoruz. Bu etkinlikler size yetenek puanları ve yüksek kaliteli ekipmanlar kazandırıyor, belli yeteneklerin ve modifikasyonlarının kilidini açıyor. Güçlü düşmanlarla yüzleşmeden önce bu yan etkinlikleri tamamlamayı düşünebilirsiniz. Bazı etkinliklere küçük bulmacalar yerleştirilmiş, bu da Middle-Earth: Shadow of War'ın önceki oyun ile arasındaki bir diğer küçük fark.

Görüleceği üzere Middle-Earth: Shadow of War, açık dünya yapısının bütün nimetlerinden faydalanıyor. Çoğu zaman ana görevi yapmayıp saatlerinizi yukarıdaki yan etkinliklere gömebiliyorsunuz.

Middle-Earth: Shadow of War'da dikkatimi çeken bir diğer yenilik kahramanımızın artık daha çevik ve daha hızlı oluşu. Büyüyen haritalar ve daha yüksek yapılara bağlı olarak daha çabuk binalara tırmanıyor, daha hızlı koşabiliyoruz. Açıkçası Talion, bu hızlı hareket kabiliyeti nedeniyle biraz komik görünebiliyor. Sanki video oynatırken hızlı oynatma tuşuna basmışsınız gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Monolith, bu hızlı hareket dinamiklerinin yerine kolayca kullanılabilen binekleri ya da çengelli halatla tırmanma gibi dinamikleri oyuna ekleyebilirdi.

Middle-Earth: Shadow of Mordor'da ork kaptanlarını kestiğimizde silahlarımızda kullanabileceğimiz rune adı verilen farklı kaliteye sahip eşyaları toplayabiliyorduk. Middle-Earth: Shadow of War'da ise artık düşmanlarımızdan, görevlerden veya yan etkinliklerden "rune"ler yerine farklı silahlar ve zırhlar toplayabiliyoruz. Kahramanımızın zırhı, pelerini, yay, hançer ve kılıcı değiştirilebiliyor, bu değişiklikler görsel olarak da etkili oluyor. Bu durumun güzel bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Sahip olduğunuz farklı kalitedeki silah ve zırhlar kendilerine has mücadeleler de sunuyor. Belli şartlar altında belli eylemleri gerçekleştirdiğinizde bu silah ve zırhları geliştirebiliyor ve ek özelliklerinin kilidini açabiliyorsunuz. Oyunda zırh - silah setleri de mevcut. Aynı setin eşyalarını toplayıp kullanmaya başladığınızda farklı avantajlar sunan set bonusları aktifleşiyor.

Middle-Earth: Shadow of War'da silah ve ekiomanlarınıza mücevherler de ekleyebiliyorsunuz. Bu mücevherler takıldıkları eşyaya göre farklı bonuslara sahipler, aynı kalitedeki 3 mücevheri birleştirdiğinizde daha yüksek kaliteli bir mücevhere dönüşürebiliyorsunuz.

Middle-Earth: Shadow of War'daki yetenek ağacı önceki oyundan bildiğimiz yetenekler ile yeni eklenen yetenekleri birleştiriyor. Bu savaş yeteneklerinin büyük kısmı önceki oyunda da mevcuttu, yani yeni yetenek sayısı çok değil. En önemli değişiklik ise artık bu yetenekleri yapılandırabiliyor oluşumuz. Her yetenek için farklı yapılandırma seçenekleri sunuluyor, bu sayede kendi oyun stilinize uygun bir yetenek ağacına sahip olabiliyorsunuz.

Middle-Earth: Shadow of War'da düşmanlarınızla savaşırken kullandığınız yeni yetenekler ve modifikasyonlar haricinde köklü bir değişiklik yok. Yine refleks kullanımına ve belli zamanda belli tuşara basmaya dayalı savaş mekanikleri kullanılıyor. Düşmanlarımız ise birkaç yeni saldırı türüne sahip. Oyundaki savaşlar normal zorluk seviyesi için çok zor değil; fakat dikkatsiz olursanız bedelini ödüyorsunuz.

Monolith, bir önceki oyunun en beğenilen yanı olan Nemesis sistemini Middle-Earth: Shadow of War'da güzel bir şekilde geliştirmeyi başarmış. Artık karşınıza çeşitli sürprizler çıkabiliyor. Daha önceden avlmaya çalıştığınız; fakat sizden kaçan bir ork kaptanı size beklenmedik bir şekilde pusu kurabiliyor ya da domine ettiğiniz bir kaptan kontrol etmezseniz casusluk yapıp size ihanet edebiliyor. Savaşta ve kale kuşatmalarında kontrolünüz altındaki kaptanlar desteğe gelebiliyorlar. Ordunuza karşı davranış şekliniz, ork kaptanlarıyla mücadele etme yolunuz oyun dünyasının şekillenmesini sağlıyor, yani Middle-Earth: Shadow of War "sandbox" yapısı anlamında başarılı olmuş.

Eye of Sauron'a İyi Bakın

Middle-Earth: Shadow of Mordor görsel açıdan oldukça iyi bir oyundu ve halen de tatmin edici bir grafik kalitesi sunuyor; fakat Middle-Earth: Shadow of War, görsel kalite açısından Middle-Earth: Shadow of Mordor'u da geçmeyi başarmış. Oyundaki grafikler göz alıcı seviyede, gerek modellemeler, gerek mekan tasarımları, gerek çevresel detaylar ve görsel efektler şahane görünüyor.

Günümüzden 20 yıl önce 3 boyutlu oyunlar yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde oyunları oynarken aralardaki özel olarak renderlanmış sinematikleri iple çekerdik; çünkü oyun grafiklerinin ne kadar ileri gidebileceğine tanık olurduk. Middle-Earth: Shadow of War'da ise CGI sinematikler ile oyun içi grafiklerin hiç farkı yok, yüz animasyonları kusursuz. Ziyaret ettiğiniz yerlerdeki manzaralara dakikalarca bakıp kalıyorsunuz.

Middle-Earth: Shadow of War'ı 1080p çözünürlükte yüksek kalitede oynayabilmek için rüya gibi bir sisteme sahip olmanıza gerek yok. Oyunu oynadığım GTX 1060 ekran kartına ve 4 çekirdekli işlemciye sahip bilgisayarda 4K çözünürlüğü açmadan sabit 60 FPS'yi yakalayabildim. Monolith'in oyunda kullandığı Firebird adlı oyun motoru oldukça iyi iş çıkarıyor.

Middle-Earth: Shadow of War, eğer surround ses sistemine sahipseniz bu sistemin hakkını verecek bir oyun olmuş. Oyunda çevresel sesler çok başarılı, kaliteli diyaloglar, dublajlar ve ses efektleri mevcut.

Hüküm Dağı'nın Etekleri

Middle-Earth: Shadow of War hakkında genel değerlendirme yapmamız gerekirse oyuna 10 puan üzerinden 8.5-9 arası bir puan verebilirdim. Oyunun oynanış kısmı önceki oyundan çok farklı değil; fakat derin hikaye, detaylara gösterilen özen, geliştirilmiş Nemesis sistemi sizi oyuna bağlıyor. Buna ek olarak oyunun grafikleri ve sesleri de harika. Oyunun tek gözüme batan yönü karakterin artık hızlı oynatma tuşuna basılmış gibi hareket ediyor oluşu.

Monolith ve Warner Bros. sizi uzun süre boyunca eğlendirebilecek, profesyonelce hazırlanmış bir yapıma imzalarını atmışlar. Eğer Orta Dünya kitaplarını ve filmlerini seviyor, hayret ve ilgiyle takip edebileceğiniz bir hikaye görmek istiyorsanız Middle-Earth: Shadow of War'ı tavsiye ediyoruz. Oyunun hikayesi o kadar iyi ki tek başına bir film bile olabilirmiş. Middle-Earth: Shadow of War şüphesiz şu ana kadar geliştirilmiş en iyi Orta Dünya oyunu.