Office Space: Idle Profits(iOS)
Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz harika bir ofis simülasyonu
Office Space: Idle Profits, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir ofis simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Beğenerek oynayabileceğiniz bir kurguya sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.
Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir ofis simülasyonu olan Office Space: Idle Profits, para kazanmaya odaklı bir ofis oyunudur. Oyunda birbirinden heyecanlı sahnelere tanık oluyor ve emeklilik hayalleri kuruyorsunuz. Şirketinizden para çalmaya çalıştığınız oyunda yakalanmadan yüksek paralar kazamalısınız. Zorlu bir oyun olarak nitelendirebileceğim Office Space: Idle Profits'da dikkatli olmalı ve elinizi çabuk tutmalısınız. Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz oyunda bağımlılık da yaşayabiliyorsunuz.
Sonsuz oyun moduna sahip olan Office Space: Idle Profits oyununda fazla para kazanmanız gerekiyor. Bu nedenle dikkatli olmanız gerekiyor. Öte yandan oyunda aksiyon dolu sahnelerin kilitlerini de açabiliyor ve oyuna renk katabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğinz Office Space: Idle Profits oyununu sakın kaçırmayın.
Office Space: Idle Profits oyununu iOS cihazlarınıza ücresiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve sonrası
- Üretici:
- Kongregate
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Office Space: Idle Profits Eski Sürümleri
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