Office Alternatifi Olarak Ne Kullanılabilir?

Microsoft Office 2019’in ucuz olmaması, sınırlı işlevlere sahip olması, Microsoft tarafından uzun bir süre sonra desteklenmeyecek olması, ücretsiz deneme sürümünün bulunmaması ve benzeri nedenlerden ötürü Microsoft Office alternatifi kullanmak isteyebilirsiniz.

Microsoft Office 2019 kullanmamaya karar verirseniz yine de Microsoft Office 2019 alternatifi kullanmaya ihtiyacınız olacaktır. Bu yazıda listelenen Microsoft Office 2019 alternatifleri her ne kadar Microsoft Office 2019 ile tamamen aynı özelliklere sahip olmasa da birçok insan için yeterlidir.

Office 2019 Alternatifi Olarak Kullanılabilecek Hizmetler

Bu yazıda, Office 2019 alternatifi olarak kullanılabilecek hizmetleri sıraladık. Microsoft Office 2019’i satın almadan önce ücretsiz alternatiflerinden birini mutlaka kontrol etmelisiniz. Bu Office 2019 alternatifi ofis paketlerini kullanarak ihtiyaçlarınızı büyük ölçüde karşılayabilirsiniz. İşte Office 2019 alternatifi olarak kullanılabilecek hizmetler!

1. Office Online

Microsoft’un Office Online hizmetinin vasıtası ile Office araçlarını çevrim içi ortamda ücretsiz olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Microsoft Office 2019 ile yapılabilecek temel şeylerin tamamını Office Online ile de yapabilirsiniz.

Office Online’ın en büyük dezavantajı, çevrim dışı olarak kullanılamamasıdır. İnternet bağlantısı olmadan çalışıyorsanız bu sizin için pek ideal bir seçim olmayabilir ama işiniz gereğince sürekli olarak internet bağlantınız varsa bu hizmeti kullanabilirsiniz. Office Online’ı kullanmak için Microsoft hesabı ile oturum açmak yeterli olacaktır. Bir Microsoft hesabınız yoksa hemen bir Microsoft hesabına sahip olmanızı öneririz.

2. Google Docs

Google Docs (Google Dokümanlar) da Office Online gibi sadece internet tarayıcılarında kullanılabilen basit bir pakettir. Google ürünlerini Microsoft’un araçlarından çok daha fazla kullanan birisiyseniz bu seçenek sizin için en iyisi olabilir.

Google Docs (Google Dokümanlar) ile dokümanlar, sunumlar elektronik tablolar oluşturabilirsiniz. Dokümanlarınızı Office Open XML, PDF, ODF, HTML ve benzeri dosya türlerinde kaydedebilirsiniz.

3. LibreOffice

Microsoft Office 2019 masaüstü alternatifi olarak ise LibreOffice’i önerebiliriz. Bu açık kaynaklı ofis paketi, Microsoft Office 2019 özelliklerinin hemen hemen tamamına sahiptir.

İlk iki önerimizin aksine, çevrim dışı olarak kullanılabilen bir ofis paketine ihtiyacınız var ise LibreOffice’i kullanmaya başlayabilirsiniz. Microsoft Office ile olan bağlarınızın kopması için LibreOffice’in arayüzüne alışmanız yeterlidir.