Uygun Fiyatlarla Windows 10 ve Office Lisansı Alın!

Eğer Windows 10 ya da Microsoft Office için lisans satın almak istiyorsanız ancak fiyatların oldukça yüksek olduğunu düşünüyorsanız, KeysOff tarafından başlatılan yeni kampanya tam da size göre olabilir.

KeysOff'un yeni 'Sonbahar İndirimleri' ile birlikte kullanıcılar en uygun fiyatlarla en güncel yazılımlara sahip olabiliyor. İndirimler Windows 10'dan Office 365'e kadar geniş bir ürün yelpazesinde geçerlidir ve her ne alırsanız alın oldukça ciddi oranlarda tasarruf imkanı sağlar.

Bilgisayarınızda orijinal yazılımları kullanmak hem en güncel kalabilmek için hem de bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlardan uzak tutabilmek için en önemli kriterlerden birisidir. Eğer bunun pahalı olduğunu düşünüyorsanız KeysOff'un kampanyalarına daha yakından göz atın.

Uygun Fiyatlı Windows 10 Lisansı

KeysOff'un yeni kampanyası ile birlikte Windows 10 lisanslarını yüzde 45 indirim ile satın alabilirsiniz. Bu indirimden faydalanabilmek için kupon kodu alanına BB45 yazmanız ve devam etmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede uygun fiyatlı Windows 10 lisansı alabileceksiniz.

- Windows 10 Professional için 8.34 dolar

- Windows 10 Home için 8.97 dolar

Uygun Fiyatlı Office 2019 Lisansı

KeysOff ayrıca yüzde 58 indirimle birlikte Office 2019 ya da Office 2016 lisansları da sunuyor. Ayrıca bu lisansları Windows 10'la birlikte bir paket halinde alma şansınızın bulunduğunu da hatırlatlım. Bu indirimden faydalanabilmek için kupon kodu alanına BB58 yazmanız gerekiyor.

- Microsoft Office 2019 Professional Plus için 30.43 dolar

- Microsoft Office 2019 Professional + Windows 10 Professional için 36.10 dolar

- Microsoft Office 2019 Professional + Windows 10 Home için 36.15 dolar

- Microsoft Office 2016 Professional Plus için 23.43 dolar

- Microsoft Office 2016 Professional + Windows 10 Professional için 27.25 dolar

- Microsoft Office 2016 Professional + Windows 10 Home için 27.64 dolar

- Microsoft Office 2019 (Mac) için 51.51 dolar

- Microsoft Office 2019 (Mac) için 43.55 dolar

Uygun Fiyatlı Office 365 Lisansı

Yine aynı kampanyadan yararlanarak yüzde 55 indirimle Office 365 sahibi olabilirsiniz. Yine burada da Windows 10 ile bir paket olarak satın alma imkanınızın bulunduğunu vurgulayalım. Bu indirimden faydalanabilemek için kullanmanız gereken kupon kodu ise BB55.

- Microsoft Office 365 Professional Plus (1 Cihaz / 1 Yıl) için 15.57 dolar

- Office 365 + Windows 10 Professional için 21.11 dolar

- Office 365 + Windows 10 Home için 21.75 dolar

Eğer ödeme yöntemini Cwalletco olarak seçerseniz ekstra olarak yüzde 3 indirim sunuluyor. Ayrıca Cwalletco ile birlikte çoklu ödeme yöntemine de sahip oluyorsunuz. Bu sayede birden fazla kartla ödeme yapma imkanına sahipsiniz.

KeysOff Hakkında

KeysOff sürekli olarak uygun fiyatlı promosyonlar sunuyor ve kullanıcılara uygun fiyatlar ödeyerek lisans sahibi olma şansını sunuyor. Eğer yeni okul ya da iş dönemi başlamadan kullandığınız yazılımları en güncel seviyede tutmak istiyorsanız bu promosyonlardan faydalanmayı unutmayın.

Eğer satın alım sırasında herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız ya da merak ettiğiniz bazı ek sorular varsa [email protected] e-posta adresinden müşteri hizmetleri ile görüşebilir ve merak ettiğiniz tüm konularda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.