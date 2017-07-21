Shadow Fight 3(Android)
Android İçin Dövüş Oyunu
Yeni dövüş stilleri, karakterler, oynanış dinamikleri, online modlar
Shadow Fight 3, Facebook’un ardından mobil platforma gelen oldukça popüler bir dövüş oyunu. En çok indirilen dövüş oyununun üçüncü bölümünde artık karakterlerimizin yüzlerini de görebiliyoruz. Yeni dövüş tekniklerinin eklenmesi, silahlarımızı özelleştirebilmemiz, yeni online modlarla harika bir dövüş oyunu karşımızda.
RPG öğelerini de içeren efsane dövüş oyunu Shadow Fight’ın yenisi hem görsel hem işitsel hem içerik hem de oynanış dinamikleriyle yenilenmiş olarak karşımızda. Her zaman olduğu gibi indirmesi de oynaması da ücretsiz ve tüm cihazlarda akıcı oynanış sunuyor. Telefon ve tablette oynayabileceğiniz iki boyutlu üst seviye grafikler sunan dövüş oyunu arıyorsanız Shadow Fight 3’ü şiddetle tavsiye ederim.
Shadow Fight 3’ün beğendiğim yanlarından birisi de karakter yaratma ekranı oldu. Kendi dövüşçünüzü hareketlerinden kullanabileceği silahlara detaylı olarak kendi dövüş stilinize (üç yeni dövüş stili arasından seçim yapıyorsunuz) göre oluşturabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- NEKKI
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