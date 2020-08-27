Gerçek zamanlı PVP dövüşünde diğer oyunculara karşı yarışın. Savaşa hükmetmek için eşsiz kahramanların yeteneklerinde ustalaşın!

Shadow Fight Arena'da rakibin takımını yenmek için 3 dövüşçüden oluşan bir rüya takımı oluşturun. Tüm kahramanlar, birbirleriyle etkileşime giren ve seviye atlanabilen benzersiz yükseltilebilir yeteneklere sahip.

Sezgisel kontroller ile dokunmatik ekranlar için özellikle tasarlanmış tamamen yeni bir mücadele arayüzü sayesinde düşmanlarınıza kazanma şansı bırakmayın.

Düşmanın taktiğine karşı koymak ve savaşı kazanmak için doğru dövüşçüyü seçin. Kahramanınızı klasik dövüşte olduğu gibi kontrol edin ve mobil cihazınızda konsol düzeyinde bir savaş deneyimi yaşayın. Zafere ulaşmak için tekme , yumruk ve her türlü darbeye hazır mısın?