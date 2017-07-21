Facebook'ta en çok oynanan dövüş oyunu geri döndü.

Shadow Fight 3, Facebook ve mobil platformda en çok oynanan dövüş oyunu. RPG öğelerini de içerisinde barındıran iki boyutlu dövüş oyununun yenisinde grafik ve oynanışın yenilenmesi dışında yeni dövüş teknikleri, özelleştirilebilir silahlar ve çok sayıda online mod dikkat çekiyor.

Oyunun geliştiricisinin de dediği gibi destansı dövüş ve rpg serisi geri döndü. Serinin yeni oyununda gölgelerin savaşçıları olarak bildiğimiz karakterlerin yüzlerini görüyoruz. Kendi oynayış stilimize göre silahlarından zırhlarına her şeylerini özelleştirebildiğimiz dövüşçüler artık gölge değil; yüzlerini açıkça görüyoruz. Bu noktada grafiklerin tepe noktaya çekildiğini söylemek mümkün. Karakterlerin modellemesinden arenalara her şey dört dörtlük. Oyunun güzel tarafı; bu denli kaliteli grafiklere sahip olmasına karşın iOS 6.0’lı iPhone ve iPad cihazlarda da akıcı oynanış sunabilmesi.

iOS cihazlarınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz dövüş oyununda karakter yaratma seçeneği de bulunmakta. Kendi güçlü, korkusuz, ölümcül, hızlı dövüşçümüzü yaratabiliyoruz. Hareketleri, silahları, donanımları… Dilediğimizce birleştirmemize izin veriliyor. Karakter demişken yeni Shadow Fight, üç eşsiz dövüş stili sunuyor.

Shadow Fight 3 Özellikleri: