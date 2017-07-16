Tiny Wild West(iOS)
iPhone ve iPad İçin Vahşi Batı Oyunu
Haydutlara günlerini gösterin.
Tiny Wild West, iPhone ve iPad’de oynanabilen retro vahşi batı oyunu. Grafikleri, müzikleri, oynanış dinamikleriyle seneler öncesinin popüler atari oyunlarını anımsatan shoot em up action oyununda bara ansızın giren haydutları haklayarak ilerliyoruz.
iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla sevindiren vahşi batı temalı aksiyon yüklü ateş etme oyununda hepsi birbirinden yetenekli, farklı stillerde mücadele eden 10 karakteri yönetiyoruz. Barda tek başımıza eğlenirken topluca içeri girip keyifleri kaçıran, bardakileri tedirgin eden haydutları öldürerek puan alıyoruz. İnce nişan almakla uğraşmıyor, sadece yönü ayarlamamız yeterli oluyor. Üç kere vurulduğumuzda oyun sonlanıyor.
Tiny Wild West Özellikleri:
- Çok sayıda düşman
- Farklı yetenek ve oynanış stillerine sahip 10 kahraman
- Retro oynanış ve piksel grafikler
- Sonsuz arcade oynanış
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Jorge Gomez
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