Trickpics, dünya genelinde en çok izleyiciye sahip yetişkin sitelerinden birine ait müstehcen fotoğraf sansürleme uygulaması. iPhone’unuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz uygulamayla müstehcen fotoğraflara tek dokunuşla filtre ekleyip rahatça paylaşma şansına sahipsiniz.

iOS platformunda eşine benzerine rastlamadığımız, artırılmış gerçeklik destekli bir uygulama Trickpics. Popüler yetişkin sitesinin olmasıyla öne çıkan uygulama, müstehcen fotoğrafları filtrelerle sansürlemenize olanak tanıyor. Fotoğrafınızı çekip hazır filtreleri ilgili noktalara yerleştirerek, türlü efektlerle uğraşmadan sansürü kolaylıkla uyguluyorsunuz. Şimdilik 15 artırılmış gerçeklik filtresi var ancak yenilerinin ekleneceği, hatta videoların geleceği geliştirici tarafından paylaşılmış.