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Trickpics
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoTrickpics - IPhone İçin Müstehcen Fotoğraf Sansürleme Uygulaması

Trickpics

(iOS)
Trickpics İndir Hemen İndir

959 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Trickpics
Trickpics
Trickpics
Trickpics
Trickpics

Popüler yetişkin sitesi ilginç bir mobil uygulamayla karşımızda.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Trickpics, dünya genelinde en çok izleyiciye sahip yetişkin sitelerinden birine ait müstehcen fotoğraf sansürleme uygulaması. iPhone’unuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz uygulamayla müstehcen fotoğraflara tek dokunuşla filtre ekleyip rahatça paylaşma şansına sahipsiniz.

iOS platformunda eşine benzerine rastlamadığımız, artırılmış gerçeklik destekli bir uygulama Trickpics. Popüler yetişkin sitesinin olmasıyla öne çıkan uygulama, müstehcen fotoğrafları filtrelerle sansürlemenize olanak tanıyor. Fotoğrafınızı çekip hazır filtreleri ilgili noktalara yerleştirerek, türlü efektlerle uğraşmadan sansürü kolaylıkla uyguluyorsunuz. Şimdilik 15 artırılmış gerçeklik filtresi var ancak yenilerinin ekleneceği, hatta videoların geleceği geliştirici tarafından paylaşılmış.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Enjoyit360
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