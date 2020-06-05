Facebook hesap kapatma kararı aldınız ve Facebook’ta şimdiye kadar paylaştığınız tüm fotoğraf ve videoları nasıl yedekleyeceğinizi kara kara düşünüyorsunuz. Facebook fotoğraf yedekleme uygulamasını hiç ihtiyacınız yok! Facebook’un fotoğraf yedekleme aracı ile sosyal ağ platformunda o güne kadar paylaştığınız fotoğraf ve videoları kolaylıkla ücretsiz bir uygulama olan Google Fotoğraflar’a yedekleyebilirsiniz. Facebook fotoğraf yedekleme nasıl yapılır? adım adım rehber yazıda.

Facebook Fotoğraf Yedekleme Uygulaması İndirmeyin!

“Facebook fotoğraf yedekleme nasıl yapılır?” Facebook hesabını kapatmak isteyen kullanıcıların sorduğu soruların başında geliyor. Yeni sunulan araçla Facebook’ta paylaştığınız fotoğrafları ve videoları kolay ve hızlı bir şekilde yedekleme şansına sahipsiniz. Google’ın ücretsiz fotoğraf yedekleme uygulaması Google Fotoğraflar (Google Photos) aracılığıyla sosyal medyada o güne kadar paylaştığınız tüm fotoğrafları ve videoları dışa aktarmanıza başka bir deyişle yedeklemenize izin veriliyor. Facebook’un fotoğraf ve video yedekleme aracına hem masaüstünden hem de mobilden erişilebiliyor ve bu yolla Facebook fotoğrafları yedekleme gerçekten çok kolay. Şimdi dilerseniz Facebook fotoğrafları Google Fotoğraflar’a nasıl yedekleyeceğinize geçelim:

Facebook Fotoğraf ve Video Yedekleme (Masaüstü)

Facebook’u tarayıcınızda açın ve sağ üst köşedeki aşağı oka tıklayarak Ayarlar ve Gizlilik’e gelin. Ardından Ayarlar’a tıklayın.

Sol bölümde Ayarlar altında Facebook Bilgilerin’e tıklayın. Ardından “Fotoğraflarının veya Videolarının Bir Kopyasını Aktar”a tıklayın.

Facebook şifrenizi girdiğinizde aşağıdaki ekran karşınıza çıkacaktır. Burada “Yönlendirme Hedefi Seç” bölümünde oka tıklayarak Google Fotoğraflar’ı seçin. Sadece fotoğrafları yedeklemek istiyorsanız Fotoğraflar’ı, videoları da yedeklemek istiyorsanız Videolar’ı da seçin ve ardından İleri’ye tıklayın.

Google Fotoğraflar’a bağlı Google hesabınıza giriş yaptığınızda izin penceresi gelecektir. İzin Ver’e tıklayın.

Son olarak Aktarma İşlemini Onayla’ya tıklayın.

Facebook Fotoğraf ve Video Yedekleme (Mobil)

Facebook mobil uygulamasını açın ve sağ alttaki üç çizgiye dokunarak Ayarlar ve Gizlilik’e gelin. Ayarlar’a dokunun.

Biraz aşağı inerek, Facebook Bilgilerin bölümüne gelin. Ardından “Fotoğraflarının veya Videolarının Bir Kopyasını Aktar”a dokunun.

Facebook şifrenizi girdiğinizde aşağıdaki ekran karşınıza çıkacaktır. Burada “Yönlendirme Hedefi Seç” bölümünde oka dokunarak Google Fotoğraflar’ı seçin. Fotoğrafları yedeklemek istiyorsanız Fotoğraflar’ı, videoları yedeklemek istiyorsanız Videolar’ı seçin ve ardından İleri’ye dokunun.

Google Fotoğraflar’a bağlı Google hesabınızla giriş yapın. İzin Ver’e dokunun.

Son olarak Aktarma İşlemini Onayla’ya dokunun.

Fotoğraf fotoğrafları ve videoları yedeklemek bu kadar basit!