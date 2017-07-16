Valerian and the City of a Thousand Planets filminin resmi mobil oyunu

Valerian: City of Alpha, Rihanna'nın oynadığı bilim kurgu filmi Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminin resmi mobil oyunu. Bir zaman yolcusu ajanın ve yardımcısı Laureline’in maceralarını konu alan filmin mobil platforma uyarlanan oyununda Alpha adlı gezegeni yönetiyor, geliştiriyoruz.

Android platformunda bilim kurgu – uzay temalı strateji oyunu olarak karşımıza çıkan Valerian: City of Alpha, sinema filminden uyarlanmış. Oyunun karakterleri, uzaylılarla insanların birlikte yaşadığı Alpha gezegeni filmdekiyle aynı.

Oyunda amacımız; uzaylılarla insanların uyum içerisinde yaşam sürdüğü bu gezegeni uzay istasyonundan kalabalık metropole dönüştürmek. Alpha gezegenini geliştirmek adına yeni yaşam biçimleri, yeni teknolojiler, kaynaklar getiriyoruz.

Valerian: City of Alpha Özellikleri: