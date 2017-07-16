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Valerian: City of Alpha
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Valerian: City of Alpha

(Android)
Valerian: City of Alpha İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Valerian: City of Alpha
Valerian: City of Alpha
Valerian: City of Alpha
Valerian: City of Alpha
Valerian: City of Alpha

Android İçin Uzay Temalı Strateji Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Valerian and the City of a Thousand Planets filminin resmi mobil oyunu

Valerian: City of Alpha, Rihanna'nın oynadığı bilim kurgu filmi Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filminin resmi mobil oyunu. Bir zaman yolcusu ajanın ve yardımcısı Laureline’in maceralarını konu alan filmin mobil platforma uyarlanan oyununda Alpha adlı gezegeni yönetiyor, geliştiriyoruz.

Android platformunda bilim kurgu – uzay temalı strateji oyunu olarak karşımıza çıkan Valerian: City of Alpha, sinema filminden uyarlanmış. Oyunun karakterleri, uzaylılarla insanların birlikte yaşadığı Alpha gezegeni filmdekiyle aynı.

Oyunda amacımız; uzaylılarla insanların uyum içerisinde yaşam sürdüğü bu gezegeni uzay istasyonundan kalabalık metropole dönüştürmek. Alpha gezegenini geliştirmek adına yeni yaşam biçimleri, yeni teknolojiler, kaynaklar getiriyoruz.

Valerian: City of Alpha Özellikleri:

  • Alpha gezegenini uzay metropolüne dönüştürün.
  • Uzaylılarla insanların birlikte yaşayabileceği bir yer yaratın.
  • Yabancı türlerle bağlantıya geçerek yeni teknoloji ve kaynakların kilidini açın.
  • Gelişmiş uzay gemileri yapın, en iyi ekibi toplayın.
  • Sonsuz Valerian evreninde görevlerle ilerleyin.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Spil Games
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