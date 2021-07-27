Yakın bir zamanda hem evinizi hem de kendini temizleyen bir robot süpürge satın almak istiyorsanız, son dönemlerin en iddialı modellerinden birisi olan Viomi Alpha (S9) İncelemesi ile karşınızdayız. Peki Alpha (S9) kullanıcılara ne gibi faydalar sağlıyor?

Viomi Alpha (S9) Detaylı İnceleme

Robot süpürgeler arasında giderek popülerleşmeye başlayan otonom toz toplama teknolojisi, toz haznesinin her bir temizlikten sonra otomatik olarak boşaltılmasını ve toz toplama ünitesine aktarılmasını sağlıyor. Bu teknolojinin iki farklı faydasından söz etmemiz mümkün:

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İlk fayda şu ki, her temizlikten sonra toz ve kir gibi maddelerle temas etmek zorunda kalmıyorsunuz. Viomi Alpha (S9) tarafından toplanan tozlar, toz toplama ünitesindeki toz haznesine gönderiliyor. Bu sayede ayda bir gibi periyotlarla toz torbasını çıkartıp yenisiyle değiştirmeniz yeterli oluyor.

Tabii ki tozlarla temas etmemek gayet yeterli bir avantaj ancak bu süreç çok önemli bir detayı daha etkiliyor: Temizlik performansı.

Sıradan robot süpürgelerin toz haznelerini elle boşaltmaya çalışan kullanıcılar, genellikle hazneden kirli toz torbasını çıkarırken etrafa tozlar saçabiliyor.

Oysa Viomi Alpha (S9), 950W gücündeki toz toplama ünitesi ile en ufak bir kiri dahi kaçırmıyor ve ve tüm tozları toz haznesine aktarıyor.

Bu arada toz toplama ünitesinin direkt olarak şarj ünitesi ile aynı platformda yer aldığını hatırlatalım. Bu sayede temizlik bittiğinde ve Alpha (S9) şarj ünitesine geri döndüğünde, öncelikli olarak toz haznesindeki kirler ve tozlar toz toplama haznesine aktarılıyor. Sonrasında ise bir sonraki temizliğe hazır olması için şarj işlemi başlatılıyor.

Bu ünitenin teknik detaylarına göz attığımızda 950W toz toplama gücü ve 430 mm toz toplama kanalı görüyoruz. Tabii ki tozların ve kirlerin güçlü bir şekilde çekilebilmesi için görece büyük bir kanala ihtiyaç duyulur ve Alpha (S9) bu konuda aklımızda herhangi bir şüpheye yer bırakmıyor.

Açıkçası deneyimim sırasında Alpha (S9)'un toz haznesinin gayet etkili bir şekilde temizlendiğini gördüm.

Alpha (S9)'un kendisine göz attığımızda, şık ve dikkat çekici bir tasarım mimarisi görüyoruz. Teknik düzeyde baktığımızda 15.000 RPM motor hızına ve 2.700 Pa emiş gücüne sahip olan Alpha (S9), ikisi bir arada toz toplama haznesi (300 ml) ve su deposu (250 ml) ile birlikte geliyor.

Alpha (S9)'u Mi Home uygulamasından kontrol ediyorsunuz ve bu uygulama, herhangi bir teknik bilgiye sahip olmaksızın herkesin kullanabileceği kadar basit bir arayüzle birlikte geliyor. Uygulamayı açtığınızda öncelikli olarak robot süpürgeyi, ardından temizlik yapılacak bölgeleri ve sonrasında da temizliğin nasıl yapılacağını seçmeniz gerekiyor.

Başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Almanca, Fransızca ve benzeri yirmi dokuz dili destekleyen Mi Home, uygulama üzerinden bölge seçimi ve temizlik ayarı yapabilmenize olanak sunuyor. Uygulama üzerinden temizlik başlatmak istediğinizde birden fazla opsiyona sahipsiniz:

Genel Temizlik: Evinizin tamamını temizler.

Evinizin tamamını temizler. Oda Bazlı Temizlik: Sadece seçtiğiniz odaları temizler.

Sadece seçtiğiniz odaları temizler. Bölge Bazlı Temizlik: Haritadan seçtiğiniz kısıtlı bir alanı temizler.

Bu sayede dilerseniz evinizin tamamının, dilerseniz sadece belirli odaların, dilerseniz de haritadan seçtiğiniz oda içerisindeki herhangi bir yerin temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Bölge Bazlı Temizlik, özellikle yerlere bir şeyler döktüğünüzde ve odanın geri kalanının temizlenmesini istemediğinizde işe yarayan bir özellik.

Alan ayarlarını düzenledikten sonra karşınıza yine birkaç seçenek çıkacak:

Süpürme: Seçili bölgeyi yalnızca süpürür.

Seçili bölgeyi yalnızca süpürür. Paspas: Seçili bölgeyi yalnızca siler.

Seçili bölgeyi yalnızca siler. Süpürme & Paspas: Seçili bölgeyi hem süpürür hem de siler.

Bu seçimin ardından öncelikli olarak süpürme modunu seçmeniz gerekiyor: Bu noktada Sessiz, Standart, Orta ve Güçlü olmak üzere dört farklı seçeneğiniz var. Ayrıca paspas modunda ne kadar su kullanılacağını seçmek için Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 arasında bir seçim yapabiliyorsunuz.

Tabii ki kullandığınız modlar, robot süpürgenin çalışma süresini direkt olarak etkiliyor. Yine de 5.200 mAh kapasitesindeki batarya sayesinde moda bağlı olarak 220 dakikaya kadar temizlik yapabilen Alpha (S9), yine moda bağlı olarak tek seferde 320 m2 alanı temizleyebiliyor.

LDS 2.0 ile evinizi 360 derece haritalandıran Alpha (S9), evinizdeki odaların haritasını otomatik bir şekilde çıkartıyor ve dilerseniz yine uygulama üzerinden harita düzenleme araçlarını kullanarak bu detaylara müdahale edebiliyorsunuz. Örneğin robot süpürgenin ulaşmasını istemediğiniz alanlara sanal duvar ekleyebilirsiniz.

Mobil uygulamanın detaylarını sonlandırmadan önce söylemek istediğim çok önemli bir şey var: Mi Home; Google Home ve Alexa ile entegre edilebiliyor! Evet, temizliğe başlamak için mobil uygulama kullanmadan Google Home ya da Alexa aracılığı ile komut vermeniz de yeterli oluyor.

Tahmin edersiniz ki şu dönemlerde evimizin temel temizliklerini yapmak hepimizi yoruyor. Açıkçası robot süpürgelerin günümüzün en büyük ihtiyaçlarından birisi olduğu şu dönemlerde, tamamen otonom bir şekilde çalışacak ve haftalar boyu müdahaleye ihtiyaç duymayacak Viomi Alpha (S9), robot süpürgeler arasındaki en iyi tercihlerden birisi olabilir.

Modern teknolojiler ile donatılan Alpha (S9), sunduğu performans ile gündelik temizlik işlerinizi layıkıyla yerine getirebilecek bir model. Japon mühendislerince geliştirilen Fırçasız Sessiz Motor Teknolojisi sessiz bir deneyime odaklanırken, otonom toz toplama teknolojisi de sizleri hem toz haznesi boşaltma derdinden, hem de verim kaybından kurtarıyor.

2'si 1 arada temizlik yöntemleri sayesinde süpürme ve paspas işlevlerini etkin bir kombinasyon haline getiren model, lekeleri ve tozları ortadan kaldırmak için verimli bir yol izleyerek hem güç tüketiminden hem de zamandan tasarruf ettirmeyi başarıyor.

Viomi Alpha (S9) Kutu İçeriği

Viomi Alpha (S9)

Şarj Ünitesi ile Entegre Toz Toplama Ünitesi

Toz Torbası (1'i Cihazda Toplam 4 Adet)

Paspas Bezi (1 Adet)

Tek Kullanımlık Paspas Bezleri

Yedek Köşe Fırçası

Kullanım Kılavuzu

Viomi Alpha (S9)'un kutusundan robot süpürgeye ve şarj istasyonuna ek olarak toplamda dört adet toz torbası çıkıyor. Bu toz torbasının birisi cihazın içerisinde yer alırken, diğer üçü yedek olarak yer alıyor. Bu sayede toplamda dört ay gibi bir süre boyunca herhangi bir toz torbası almadan cihazı kullanabiliyorsunuz.

Ayrıca bir adet standart paspas bezine, çok sayıda tek kullanımlık paspas bezi eşlik ediyor. Tek kullanımlık olanları kirlendikten sonra değiştirebilir ya da standart paspas bezini temizlikten sonra yıkayarak tekrar kullanabilirsiniz. Ayrıca hoş bir şekilde yedek köşe fırçasının da kutu içerisinde yer aldığını görüyoruz.

Viomi S9 Alpha Özellikleri Neler?

Motor Hızı: 15.000 RPM

15.000 RPM Emiş Gücü: 2.700 Pa

2.700 Pa Toz Kutusu Hacmi: 300 ml

300 ml Su Tankı: 250 ml

250 ml Temizleme Alanı: 320 m2 (Maksimum) (Tam Şarj ile)

320 m2 (Maksimum) (Tam Şarj ile) Navigasyon ve Haritalandırma Sensörü: LDS 2.0

LDS 2.0 Halı Algılama Sensörü: Var

Var Tarama: 360 Derece

360 Derece Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Kullanım Süresi: 220 Dakikaya Kadar (Moda Bağlı) (Tam Şarj ile)

220 Dakikaya Kadar (Moda Bağlı) (Tam Şarj ile) Renk Seçenekleri: Siyah / Beyaz

Toz Toplama ve Şarj Ünitesi Özellikleri

Toz Toplama Kanalı: 430 mm

430 mm Toz Toplama Gücü: 950W

950W Motor Hızı: 50.000 RPM

50.000 RPM Emiş Gücü: 30.000 Pa

30.000 Pa Temizlik Oranı: %98

%98 Toz Torbası Kapasitesi: 3 Litre

Mobil Uygulama Özellikleri