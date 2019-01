Devlet Vergiyi Kaldırdı, Yapay Et Üretimine Başladık! - Teknoloji Haberleri #30

Haftalık teknoloji haberlerinin bu bölümünde birbirinden önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz.

Eski BTK başkanımız şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan Dr. Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada adil kullanım kotasının kaldırılması sonrasında zam istediğinin olduğunu ancak buna ulaştırma bakanlığı olarak karşı çıktıklarını aktardı.

Özellikle Twitter kullanıcılarını birbirine düşüren bir konu ise haftaya damgasını vurdu, X nasıl çizilir diye başlayan tartışma aldı başını gitti. Hemen soralım sizce X nasıl çizilir?

Microsoft’un kurucusu Bill Gates milyarlık servetine rağmen 3 dolarlık hamburger satan bir dükkanda sırada görüntülendi ve haftaya damgasını vurdu. iPhone 11’in 120 Hz ekran ve 4000 mAh batarya ile geleceği söylentileri bu hafta yaşanan gelişmelerin arasında yer aldı.

Türkiye oyun ihracatı konusunda rekor kırdı. 1 milyar 50 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşıldı.Netflix şok bir açıklamaya imza attı ve tek rakiplerinin Fortnite olduğunu söyledi. Uygun fiyatlı iPhone SE 249 dolarlık fiyatıyla tekrardan satışa sunuldu.

Evden internet üzerinden satış yapanlara vergi desteği geldi. Bu destek sayesinde evinde kendi üretimini yaptığınız şeyleri vergi ödemeden satmanız mümkün olacak. Whatsapp spam mesajları engellemek amacıyla mesaj iletme sınırını 20’den 5’e indirdi. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu(BDDK) sosyal medya üzerindeki sahte banka mesajlarına ve indirim mesajlarına dikkat edilmesi gerektiği açıklamasını yaptı.

Amerika’da Netflix kullanıcılarını uygulamaya giriş sırasında sahte bir ekran karşılıyor ve bilgilerini çalmaya çalışıyor. Konuyla alakalı tüm dünya üzerindeki Netflix kullanıcılarının tedbir alması gerektiği aktarıldı. Malatya’da Yapay deri üretimi başarılı bir şekilde gerçek oldu. Normal bir deri için 14 dolar gibi bir ücret istenince bu yola başvuran yetkililer bu fiyatın 15’te birine yapay deri ürettiklerini aktardı. Dünyanın en değerli 500 markası açıklandı ancak aralarında türk firmaları yer alamadı. İlk üç sırada ise sırasıyla Amazon, Apple ve Google yer aldı. Türkiye’de artan et fiyatları ve yaşanan ithal et sorunları sebebiyle temiz et üretimi amacıyla Yapay Et üretimi başlıyor.

20 Şubat tarihinde San Francisco’da tanıtılacak Samsung Galaxy S10 Plus 1800 dolar gibi bir rakamdan satışa çıkabilir. DxOMark yaptığı kamera testlerinde en iyi selfie kamerasına sahip akıllı telefonları sırasıyla Google Pixel 3 ve Note 9 olarak açıkladı. Haftaya damgasını vuran gelişme ise Xiaomi’nin katlanabilir telefonuydu, cihaz görüntüleriyle teknoloji severleri heyecanlandırmayı başardı.Enteresan ama bir o kadar akıllı telefon sektörüne yön verecek Meizu Zero isimli cihaz bünyesinde USB bağlantısı, hoparlör ya da diğer tuşları bulundurmuyor. Bu özellikleriyle gelecekte akıllı telefonların bu değişime uğrayacağını söyleyebiliriz. Venezuela’da yaşanan olaylar sonrasında ülkenin Cumhurbaşkanı olan Maduro’nun Instagram ve Facebook hesaplarından mavi tikler kaldırıldı. İngiltere’de 7.lig amatör takımın başına Yapay zekalı bir teknik direktör getirildi.

Yerli baz istasyonumuz ve oldukça önemli olan ULAK ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kullanılacak.