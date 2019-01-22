ÇIKAN KARARNAME İLE ÜLKEDE İNTERNET KESİLİYOR! - Teknoloji Haberleri #29

Ozancan Kubilay - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ | Tamindir TV Abone Ol Teknoloji haberlerinin bu bölümünde birbirinden ilginç haberlerimizle karşınızdayız. Sırasıyla Haberler YAZILIM Spotify, 200 Milyondan Fazla Aylık Aktif Kullanıcıya Sahip! PROJE Düz Dünya Derneği Gemi Gezisine Çıkacak İNTERNET Sivas'taki Bu Bölgeye Gidenler Kendini Mars'ta Gibi Hissediyor İNTERNET Skyscanner, Ucuza Uçak Bileti Almak İçin En Doğru Saatleri Paylaştı MOBİL Oppo Bu Hafta 10x Optik Zoom'lu Telefonunu Tanıtacak! SOSYAL MEDYA YouTube'ta Tehlikeli Challenge ve Şaka Videoları Yasaklanıyor SOSYAL MEDYA Feridun Düzağaç, Uludağ Sözlük Yazarının Hakaretine Acımadı İNTERNET Mars Grubu ile Yapımcılar Arasındaki Krizin Faturası Ağır Oldu TEKNOLOJİ Tesla, Model 3'ü Hackleyebilene Araba Hediye Edecek SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Fenomenleri Belediye Başkan Adayı Olabilir SOSYAL MEDYA 10YearChallange Yüz Tanıma Teknolojisini Geliştirmek İçin Başlatıldı! İNTERNET Bütün Ülkede İnterneti Kestiler! İşte Zimbabve'deki İlginç Karar SOSYAL MEDYA WhatsApp, Evin Büyük Oğlu Facebook’u Geçmeyi Başardı! ETİKETLER : haber
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