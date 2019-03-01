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Samsung Galaxy Fold Türkiye'ye Geliyor!

Erkan Calp
Erkan Calp - | Mobil
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Samsung Galaxy S10 serisinin tanıtıldığı Unpacked etkinliği sonrasında Samsung Türkiye ekibinden Anıl Öztekin misafirimiz oldu. Kendisine Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy S10 ailesi ve çok daha fazlasını sorduk. Çok önemli bilgiler bu videoda sizleri bekliyor.

Samsung Galaxy S10, S10 Plus ve S10e Özellikleri
  Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e
 

Ekran

 6.1-inç Quad HD+ Kavisli Dinamik AMOLED, 19:9 (550ppi)

 6.4-inç Quad HD+ Kavisli Dinamik AMOLED, 19:9 (522ppi)

5.8-inç, Full HD+ Düz Dinamik AMOLED, 19:9 (438ppi)
Kameralar

Arka: Çift OIS ile 3 Kamera

- Telefoto: 12MP PDAF, F2.4, OIS (45°)
- Geniş Açı: 12MP Dual Piksel AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)
- Ultra Geniş Açı: 16MP FF, F2.2 (123°)
- 0.5X/2X optik zum, 10X’e kadar dijital zum

Ön:
- Özçekim: 10MP Dual Piksel AF,  F1.9 (80°)

Arka: Çift OIS ile 3 Kamera

- Telefoto: 12MP PDAF, F2.4, OIS (45°)
- Geniş Açı: 12MP Dual Piksel AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)
- Ultra Geniş Açı: 16MP FF, F2.2 (123°)
- 0.5X/2X optik zum, 10X’e kadar dijital zum

Ön: Çift Kamera
-  Özçekim: 10MP Dual Piksel  AF, F1.9 (80°)
- RGB Derinlik: 8MP FF, F2.2 (90°)

Arka: OIS ile 2 Kamera

- Geniş Açı: 12MP Dual Piksel AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)
- Ultra Geniş Açı: 16MP FF, F2.2 (123°) 

- 0.5X optik zum, 8X’e kadar dijital zum

Ön:
- Özçekim: 10MP Dual Piksel AF,  F1.9 (80°)
Boyut ve Ağırlık

70.4 x 149.9 x 7.8mm, 157g

74.1 x 157.6 x 7.8mm, 175g (Seramik: 198g)

69.9 x 142.2 x 7.9mm, 150g
İşlemci

8nm 64-bit sekiz çekirdekli işlemci (Maks. 2.7 GHz + 2.3 GHz + 1.9 GHz)

8nm 64-bit sekiz çekirdekli işlemci (Maks. 2.7 GHz + 2.3 GHz + 1.9 GHz)

8nm 64-bit sekiz çekirdekli işlemci (Maks. 2.7 GHz + 2.3 GHz + 1.9 GHz)
Bellek / Depolama

8GB RAM (LPDDR4X), 128GB 

+ MicroSD (512GB’a kadar)

8GB RAM (LPDDR4X), 128GB/512GB 

+ MicroSD (512GB’a kadar)

8GB RAM (LPDDR4X), 128GB/512GB 

+ MicroSD (512GB’a kadar)
Pil

3,400mAh (tipik)

Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 

Kablosuz Güç Paylaşımı


*Kablolu şarj QC2.0 ve AFC ile uyumludur
*Kablosuz şarj WPC ve PMA ile uyumludur

4,100mAh (tipik) 

Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 

Kablosuz Güç Paylaşımı


*Kablolu şarj QC2.0 ve AFC ile uyumludur
*Kablosuz şarj WPC ve PMA ile uyumludur

3,100mAh (tipik)

Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 

Kablosuz Güç Paylaşımı


*Kablolu şarj QC2.0 ve AFC ile uyumludur
*Kablosuz şarj WPC ve PMA ile uyumludur
İşletim Sistemi

Android 9.0 (Pie)

Android 9.0 (Pie)

Android 9.0 (Pie

Gelişmiş 4x4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20
- 2.0Gbps indirme, 150Mbps yükleme

Gelişmiş 4x4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20
- 2.0Gbps indirme, 150Mbps yükleme

Gelişmiş 4x4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20
- 2.0Gbps indirme, 150Mbps yükleme
Bağlantı

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM

- 1.2Gbps İndirme / 1.2Gbps Yükleme

*Operatöre ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Tip-C, NFC, Lokasyon (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) 

*Galileo ve BeiDou kapsamı sınırlı olabilir. 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM

- 1.2Gbps İndirme / 1.2Gbps Yükleme

*Operatöre ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Tip-C, NFC, Lokasyon (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) 

*Galileo ve BeiDou kapsamı sınırlı olabilir. 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM

- 1.2Gbps İndirme / 1.2Gbps Yükleme

*Operatöre ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Tip-C, NFC, Lokasyon (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) 

*Galileo ve BeiDou kapsamı sınırlı olabilir.
Ödeme Sistemleri NFC, MST NFC, MST

NFC, MST
Sensörler

İvme ölçer, Barometre, Ultrasonik Parmak İzi Okuyucu, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Kalp Atışı Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü

İvme ölçer, Barometre, Ultrasonik Parmak İzi Okuyucu, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Kalp Atışı Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü

İvme ölçer, Barometre, Kapasitif Parmak İzi Sensörü, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü
Kilitler

Kilit Tipleri: Kaydırma, Desen, PIN, Şifre
Biyometrik Kilit Tipleri: Parmak İzi, Yüz tanıma

Kilit Tipleri: Kaydırma, Desen, PIN, Şifre
Biyometrik Kilit Tipleri: Parmak İzi, Yüz tanıma

Kilit Tipleri: Kaydırma, Desen, PIN, Şifre
Biyometrik Kilit Tipleri: Parmak İzi, Yüz tanıma
Ses

Stereo AKG hoparlörler ve kulaklıklar

Dolby Atmos teknolojisi (Dolby Digital ve Dolby Digital Plus dahil)

 

Desteklenen Formatlar:

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE

Stereo AKG hoparlörler ve kulaklıklar

Dolby Atmos teknolojisi (Dolby Digital ve Dolby Digital Plus dahil)

 

Desteklenen Formatlar:

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE

Stereo AKG hoparlörler ve kulaklıklar

Dolby Atmos teknolojisi (Dolby Digital ve Dolby Digital Plus dahil)

 

Desteklenen Formatlar:

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE
Video

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Samsung Galaxy S10, S10 Plus ve S10e Fiyatları:

Galaxy S10 8GB / 128GB 6599 TL, S10+ 8GB/128GB 7499 TL, 8GB/512GB 8999 TL fiyat etiketiyle satışta. Galaxy S10e’nin Türkiye fiyatı 5499 TL.

Samsung Galaxy Fold Özellikleri
Ekran

Ana ekran: 7.3” QXGA+ Dinamik AMOLED (4.2:3)

Kapak ekranı: 4.6” HD+ Super AMOLED (21:9)
Kamera

Kapak Kamerası 

10MP (2PD), F2.2

Arka Kamera 

Ultra Geniş Açı: 16MP, F2.2

 Geniş Açı: 12MP (2PD), F1.5/F2.4, OIS

 Telefoto: 12MP, F2.4, OIS

Ön Kamera

Geniş Açı: 10MP (2PD) F2.2

 RGB Derinlik: 8MP, F1.9
İşlemci

7nm 64-bit Sekiz çekirdekli  işlemci
Bellek / Depolama

12GB RAM(LPDDR4x), 512GB (UFS3.0)
Pil

4,380mAh (tipik)* 

Hızlı Şarj, kablolu ve kablosuz ile uyumlu 

Kablolu şarj, QC2.0 ve AFC ile uyumlu

Kablosuz şarj, WPC ve PMA ile uyumlu
İşletim Sistemi

Android 9.0 (Pie)

Samsung Galaxy Fold Fiyatı:

Galaxy Fold'un fiyatı 2000 Dolar seviyesinde. Türkiye fiyatı resmi olarak açıklanmayan cihaz, Mayıs ayında satışa sunulacak.

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