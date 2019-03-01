Samsung Galaxy Fold Türkiye'ye Geliyor!

Pil

3,400mAh (tipik) Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 Kablosuz Güç Paylaşımı

*Kablolu şarj QC2.0 ve AFC ile uyumludur

*Kablosuz şarj WPC ve PMA ile uyumludur

4,100mAh (tipik) Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 Kablosuz Güç Paylaşımı

*Kablolu şarj QC2.0 ve AFC ile uyumludur

*Kablosuz şarj WPC ve PMA ile uyumludur