Samsung Galaxy Fold Türkiye'ye Geliyor!

Samsung Galaxy S10 serisinin tanıtıldığı Unpacked etkinliği sonrasında Samsung Türkiye ekibinden Anıl Öztekin misafirimiz oldu. Kendisine Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy S10 ailesi ve çok daha fazlasını sorduk. Çok önemli bilgiler bu videoda sizleri bekliyor.
|Galaxy S10
|Galaxy S10+
|Galaxy S10e
|
|
|
|Ekran
|
6.1-inç Quad HD+ Kavisli Dinamik AMOLED, 19:9 (550ppi)
|
6.4-inç Quad HD+ Kavisli Dinamik AMOLED, 19:9 (522ppi)
|
5.8-inç, Full HD+ Düz Dinamik AMOLED, 19:9 (438ppi)
|Kameralar
|
Arka: Çift OIS ile 3 Kamera
- Telefoto: 12MP PDAF, F2.4, OIS (45°)
Ön:
|
Arka: Çift OIS ile 3 Kamera
- Telefoto: 12MP PDAF, F2.4, OIS (45°)
Ön: Çift Kamera
|
Arka: OIS ile 2 Kamera
- Geniş Açı: 12MP Dual Piksel AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)
- 0.5X optik zum, 8X’e kadar dijital zum
Ön:
|Boyut ve Ağırlık
|
70.4 x 149.9 x 7.8mm, 157g
|
74.1 x 157.6 x 7.8mm, 175g (Seramik: 198g)
|
69.9 x 142.2 x 7.9mm, 150g
|İşlemci
|
8nm 64-bit sekiz çekirdekli işlemci (Maks. 2.7 GHz + 2.3 GHz + 1.9 GHz)
|
8nm 64-bit sekiz çekirdekli işlemci (Maks. 2.7 GHz + 2.3 GHz + 1.9 GHz)
|
8nm 64-bit sekiz çekirdekli işlemci (Maks. 2.7 GHz + 2.3 GHz + 1.9 GHz)
|Bellek / Depolama
|
8GB RAM (LPDDR4X), 128GB
+ MicroSD (512GB’a kadar)
|
8GB RAM (LPDDR4X), 128GB/512GB
+ MicroSD (512GB’a kadar)
|
8GB RAM (LPDDR4X), 128GB/512GB
+ MicroSD (512GB’a kadar)
|Pil
|
3,400mAh (tipik)
Hızlı Kablosuz Şarj 2.0
Kablosuz Güç Paylaşımı
|
4,100mAh (tipik)
Hızlı Kablosuz Şarj 2.0
Kablosuz Güç Paylaşımı
|
3,100mAh (tipik)
Hızlı Kablosuz Şarj 2.0
Kablosuz Güç Paylaşımı
|İşletim Sistemi
|
Android 9.0 (Pie)
|
Android 9.0 (Pie)
|
Android 9.0 (Pie
|Ağ
|
Gelişmiş 4x4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20
|
Gelişmiş 4x4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20
|
Gelişmiş 4x4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20
|Bağlantı
|
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM
- 1.2Gbps İndirme / 1.2Gbps Yükleme
*Operatöre ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Tip-C, NFC, Lokasyon (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)
*Galileo ve BeiDou kapsamı sınırlı olabilir.
|
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM
- 1.2Gbps İndirme / 1.2Gbps Yükleme
*Operatöre ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Tip-C, NFC, Lokasyon (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)
*Galileo ve BeiDou kapsamı sınırlı olabilir.
|
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM
- 1.2Gbps İndirme / 1.2Gbps Yükleme
*Operatöre ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Tip-C, NFC, Lokasyon (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)
*Galileo ve BeiDou kapsamı sınırlı olabilir.
|Ödeme Sistemleri
|NFC, MST
|NFC, MST
|
NFC, MST
|Sensörler
|
İvme ölçer, Barometre, Ultrasonik Parmak İzi Okuyucu, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Kalp Atışı Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü
|
İvme ölçer, Barometre, Ultrasonik Parmak İzi Okuyucu, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Kalp Atışı Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü
|
İvme ölçer, Barometre, Kapasitif Parmak İzi Sensörü, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü
|Kilitler
|
Kilit Tipleri: Kaydırma, Desen, PIN, Şifre
|
Kilit Tipleri: Kaydırma, Desen, PIN, Şifre
|
Kilit Tipleri: Kaydırma, Desen, PIN, Şifre
|Ses
|
Stereo AKG hoparlörler ve kulaklıklar
Dolby Atmos teknolojisi (Dolby Digital ve Dolby Digital Plus dahil)
Desteklenen Formatlar:
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE
|
Stereo AKG hoparlörler ve kulaklıklar
Dolby Atmos teknolojisi (Dolby Digital ve Dolby Digital Plus dahil)
Desteklenen Formatlar:
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE
|
Stereo AKG hoparlörler ve kulaklıklar
Dolby Atmos teknolojisi (Dolby Digital ve Dolby Digital Plus dahil)
Desteklenen Formatlar:
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE
|Video
|
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
|
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
|
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
Samsung Galaxy S10, S10 Plus ve S10e Fiyatları:
Galaxy S10 8GB / 128GB 6599 TL, S10+ 8GB/128GB 7499 TL, 8GB/512GB 8999 TL fiyat etiketiyle satışta. Galaxy S10e’nin Türkiye fiyatı 5499 TL.
|Ekran
|
Ana ekran: 7.3” QXGA+ Dinamik AMOLED (4.2:3)
Kapak ekranı: 4.6” HD+ Super AMOLED (21:9)
|Kamera
|
Kapak Kamerası
10MP (2PD), F2.2
Arka Kamera
Ultra Geniş Açı: 16MP, F2.2
Geniş Açı: 12MP (2PD), F1.5/F2.4, OIS
Telefoto: 12MP, F2.4, OIS
Ön Kamera
Geniş Açı: 10MP (2PD) F2.2
RGB Derinlik: 8MP, F1.9
|İşlemci
|
7nm 64-bit Sekiz çekirdekli işlemci
|Bellek / Depolama
|
12GB RAM(LPDDR4x), 512GB (UFS3.0)
|Pil
|
4,380mAh (tipik)*
Hızlı Şarj, kablolu ve kablosuz ile uyumlu
Kablolu şarj, QC2.0 ve AFC ile uyumlu
Kablosuz şarj, WPC ve PMA ile uyumlu
|İşletim Sistemi
|
Android 9.0 (Pie)
Samsung Galaxy Fold Fiyatı:
Galaxy Fold'un fiyatı 2000 Dolar seviyesinde. Türkiye fiyatı resmi olarak açıklanmayan cihaz, Mayıs ayında satışa sunulacak.
YORUMLAR