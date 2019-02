Samsung Galaxy S10 Plus Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy S10 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi resmileşti. Teknik özelliklerinin yanında tasarımlarıyla büyüleyen Samsung Galaxy S10, S10 Plus ve S10e telefonlar, Galaxy Unpacked 2019 etkinliğinde tanıtıldı. En üst model olan Samsung Galaxy S10+, özellikleri, Türkiye fiyatı ve tüm detaylarıyla haberimizde.

Samsung Galaxy S9 ve Note 9 modellerinde aradıkları tasarımsal değişiklikleri, donanımsal ve yazılımsal yenilikleri bulamayan Samsung telefon severlerin merakla beklediği Samsung S10 modelleri bugün San Francisco’da düzenlenen, Samsung Türkiye sitesi üzerinden yayınlanan, bizlerin de yerine takip ettiği GALAXY UNPACKED etkinliğinde tanıtıldı. Beklediğimiz üzere üç yeni model; Samsung S10, S10 Plus ve S10e sahneye çıktı. Samsung’un yeni ekran tasarımı Infinity O’yu (Sonsuz-O) kullanan modellerden en dikkat çekici S10 Plus oldu. En üst model olan Samsung Galaxy S10 Plus, hiç şüphesiz ki 2019’un en iyi akıllı telefonları listesinde üst sıralarda kendisine yer bulacak.

Samsung Galaxy S10 Plus Teknik Özellikleri:

6.4 inç, QHD+ çözünürlük sunan, Gorilla Glass 6 ile güçlendirilmiş, dünyanın ilk Dinamik Amoled ekranına (renklerde canlılığı derecelendiren VDE sertifika ve yüksek kontrast oranı) sahip akıllı telefonu olan Samsung Galaxy S10 Plus’ın iki farklı modeli Türkiye’deki kullanıcılara sunuluyor. Yeni Galaxy serisi, en parlak güneş ışığında bile renkleri gerçeğe uygun şekilde yansıtma yeteneğine sahip ve bu özelliği görüntü ve fotoğraf mükemmelliğinde standartları belirleyen kuruluş olan DisplayMate tarafından onaylanmış durumda. Dinamik AMOLED, TÜV Rheinland sertifikalı Eye Comfort ekran özelliğiyle fotoğraf kalitesinden ödün vermeden, ayrıca filtre eklemeyi de gerektirmeden mavi ışığı azaltıyor.

8GB RAM 128GB depolama, 8GB RAM 512GB depolama alanlı seçenekleri olan S10 Plus, önünde çift selfie kamerası, arkada HDR10+ video çekimine izin veren üçlü kamera (biri geniş, biri ultra geniş 123 derece, diğeri normal) sistemiyle dikkat çekiyor. Biyometrik güvenlik teknolojisi olarak ultrasonik parmak izi tarayıcı (Parmak iziniz üç boyutlu olarak okunduğu için iki boyutlu görüntü kaydeden sistemlere kıyasla telefonunuz için dolandırıcılığa karşı daha gelişmiş bir koruma sunuyor. Dünyanın ilk FIDO Alliance Biometric Component sertifikasına sahip olan bu yeni nesil biyometrik doğrulama sistemi ile cihazınıza kasa gibi güçlü bir güvence sağlayabiliyorsunuz.) kullanan telefona 4100 mAh batarya güç veriyor. Bataryadan bahsetmişken, telefonun Kablosuz Güç Paylaşımı özelliği sayesinde kablosuz şarj desteğine sahip bir telefon ve Samsung’un yeni tamamen kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds, dokundurarak şarj edilebiliyor.

Samsung Galaxy S10 Plus Öne Çıkan Özellikleri:

Ekrana Gömülü (Ekran içi) Ultrasonik Parmakizi Tarayıcı

Dinamik AMOLED Ekran

HDR10+ Sertifika

Çift Piksel ve Çift Diyafram Özellikli Profesyonel Kalitede Yapay Zekalı Kamera

Kablosuz Güç Paylaşımı

Akıllı Performans

Bixby Rutinleri

Samsung Galaxy S10+ Özellikleri Ekran 6.4 inç Quad HD+ Kavisli Dinamik AMOLED, 19:9 (522 ppi) Kameralar Arka: Çift OIS ile 3 Kamera Telefoto: 12MP PDAF, f2.4, OIS (45°) Geniş Açı: 12MP Dual Piksel AF, f1.5/f2.4, OIS (77°) Ultra Geniş Açı: 16MP FF, f.2.2 (123°) 0.5X/2X optik zum, 10X'e kadar dijital zum Ön: Çift Kamera Selfie: 10MP Dual Piksel AF, f1.9 (80°) RGB Derinlik: 8MP FF, f.2.2 (90°) Boyut ve Ağırlık 74.1 x 157.6 x 7.8 mm, 175g (Seramik: 198g) İşlemci 8nm 64-Bit 8 Çekirdekli İşlemci (Mak. 2.7GHz + 2.3GHz + 1.9GHz) Bellek / Depolama 8GB RAM (LPDDR4X), 128GB / 512GB +microSD (512GB'a kadar) Batarya 4100 mAh İşletim Sistemi Android 9.0 Pie Ağ Gelişmiş 4x4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20 - 2.0GHz indirme, 150Mbps yükleme Bağlantı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM

- 1.2Gbps İndirme / 1.2Gbps Yükleme

*Operatöre ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Tip-C, NFC, Lokasyon (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)

*Galileo ve BeiDou kapsamı sınırlı olabilir. Sensörler İvme ölçer, Barometre, Ultrasonik Parmak İzi Okuyucu, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Kalp Atışı Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü Ses Stereo AKG hoparlörler ve kulaklıklar

Dolby Atmos teknolojisi (Dolby Digital ve Dolby Digital Plus dahil) Desteklenen Formatlar:

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE Video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Samsung Galaxy S10 Plus Renkleri:

Qualcomm’un 5G desteği sunan Snapdragon 855 mobil platformu / Samsung’un yapay zeka ile güç verdiği Exynos 9820 işlemcisinden güç alan Samsung S10 Plus'ın 128GB hafızalı modelinde Prizma Yeşil, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 512GB hafızalı modelinde Seramik Beyaz renk seçenekleri bulunuyor.

Samsung Galaxy S10 Plus Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

128GB hafızalı Galaxy S10+, 27 Şubat 2019 tarihinden Türkiye’de satışa sunulacak. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı; 7,499TL. 21 Şubat 2019’dan itibaren ön siparişler verilebilecek. Stoklarla sınırlı olan ön sipariş kampanyası çerçevesinde herhangi bir Galaxy S10 siparişi veren ve kampanya koşullarını sağlayan tüketicilertavsiye edilen satış fiyatı 799TL değerinde bir çift Galaxy Buds hediye kazanma fırsatı yakalayacak. 512GB hafızalı Galaxy S10+’ın Türkiye’de satışa çıkacağı tarih ve tavsiye edilen perakende satış fiyatı henüz açıklanmadı.