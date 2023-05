İşlevleriyle Şaşkına Çeviren Yapay Zeka Araçları

Bazı yapay zeka araçları, oldukça şaşırtan özellikler sunuyor. Örneğin bir hizmet, yüklediğiniz bir videoya dublaj yapabiliyorken diğer araç ise metni sese dönüştürebiliyor. Üstelik bunlar çok kısa sürede gerçekleşiyor. Böylece bazı işlemler için uzun süre boyunca uğraşmaya gerek kalmıyor.

Yapay zeka yazılımları dendiğinde akla ilk olarak ChatGPT, Google Bard gibi hizmetler geliyor ancak piyasada çok sayıda araç mevcut ve bu araçlar sunduğu özelliklerle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Günlük hayatınızda çok işinize yarayabilecek ve kullanımı oldukça kolay olan yapay zeka hizmetlerini bir arada topladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz araçları kullanmaya başlayabilirsiniz.

Şaşırtan Yapay Zeka Araçları

Rask.ai

ChatGPT for YouTube

Microsoft Edge Bing

Voiser

Canva

Adobe Podcast

Voice.ai

Rask.ai

Bir dublaj hizmeti olan Rask.ai, yüklediğiniz videoya istediğiniz dilde dublaj yapıyor. Siteye girdiğinizde ilk olarak bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturma işleminin ardından projenize isim verin, dili seçin, YouTube ya da Google Drive bağlantısını yapıştırın. "Translate" butonuna bastığınızda işlem başlatılacaktır.

Başarılı hizmette 1 dakika süre sınırı ve yalnızca bir tane hak tanıyor. Hizmetin ücretli versiyonu ise çeşitli avantajlar sağlıyor. Ücretli versiyonun detaylarına ve dublaj örneklerine videomuzdan göz atabilirsiniz.

ChatGPT for YouTube

ChatGPT for YouTube, popüler video paylaşım hizmeti YouTube'da yer alan videoların özetini çıkarıyor. Eklentiyi bilgisayarınıza ekledikten sonra bir video açtığınızda ekranın sağ kısmında yeni bir kutucuk göreceksiniz. "Ask ChatGPT to Summarize" butonuna tıkladığınızda videonun özetini göreceksiniz.

Hizmet ayrıca özeti çıkarırken videonun önemli kısımlarına da yer veriyor. İngilizce dilde bir videonun Türkçe özetini de çıkarabildiğini belirtmek gerekiyor.

Microsoft Edge Bing

Microsoft Edge tarayıcısında Bing'e entegre edilen yapay zeka destekli sohbet botunu kullanabilirsiniz. Hizmette bir yazının özetini çıkartabilir, bir konu hakkında bilgi sahibi olabilir, fikir alabilir, çeviri yaptırabilir ve dahasını yapabilirsiniz.

İster tarayıcıyı açtığınızda sağ üst köşedeki bing logosu üzerinden isterseniz Bing.com'u ziyaret edip üst kısımdaki "Sohbet" sekmesine tıklayarak hizmeti kullanmaya başlayabilirsiniz.

Voiser

Voiser, yazdığınız bir yazıyı seslendiriyor, yüklediğiniz ses kaydını ise metne çevirebiliyor. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde oldukça kolay kullanım imkânı sunan araçta seslendirme için ses tonunu, ses hızını ve ses perdesini ayarlayabiliyorsunuz.

Canva

Sosyal medya için harika görseller tasarlayabilmenize imkân tanıyan Canva'da "Metinden Görsele" isimli bir özellik bulunuyor. Bu özellik, yazdığınız yazıyı görsele çeviriyor. Görselin 3D olarak tasarlanmasını da isteyebilirsiniz. Çok pratik bir kullanım sunması da büyük bir avantaj.

Adobe Podcast

Adobe Podcast, bozuk olan ses kaydını önemli ölçüde iyileştiriyor. Hizmeti kullanabilmek için bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Bu işlemin ardından bozuk olan ses kaydını sisteme yükleyebilir ve sesi daha kaliteli şekilde dinleyebilirsiniz.

Voice.ai

Voice.ai, sesinizi çok pratik bir şekilde değiştirebilmenize olanak tanıyor. Aracı kullanabilmek için indirme işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kurulum sürecinin ardından mikrofon simgesine tıklayarak sesinizi kaydedebilir ve program penceresinin orta bölümünden ise istediğiniz sesi seçebilirsiniz.