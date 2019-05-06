"Kıble neresi?" , "Kıble yönü nerede?" , "Kıble hangi tarafta?" , "Kıble kaç derece?", Google Qibla Finder, online kıble yönü bulmanıza yardımcı olan bir web servisi. Kıble yönünü bulmak için Android telefon/iPhone’unuza herhangi bir uygulama yüklemenize gerek yok! Google’ın Kıbleyi Bul servisiyle nerede olursanız olun Kıble yönünü bulmak için tek yapmanız gereken telefonunuzu kaldırmak. Uygulama, çok kısa bir sürede Kıble yönünü hesaplıyor, Kabe’nin bulunduğunuz konuma uzaklığını gösteriyor.

Google’ın artırılmış gerçeklik uygulaması Qibla Finder Türkçe adıyla Kıbleyi Bul, web tabanlı olduğundan mobil, masaüstü tüm cihazlarda çalışıyor. Telefon, tablet, bilgisayar, istediğiniz bir cihazda Qibla Finder’ı kullanarak Kıble yönünü bulmanız mümkün. Cihazın pusulasıyla çalışıyor. Kıble yönünü doğru hesaplaması için kullanmadan önce pusulanızı ayarlamanıza (kalibre etmenizede) fayda var.

Google Kıbleyi Bul Özellikleri