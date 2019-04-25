ROBLOX, kullanıcılar tarafından oluşturulan en büyük üç boyutlu oyun platformu. Çocuk ve gençlerin oynayabileceği milyonlarca ücretsiz oyun içeriyor. Mobil cihazlar, bilgisayar, oyun konsolları, sanal gerçeklik platformlarında indirilebilir olan MMOG oyunu, web tarayıcı üzerinden de oynanabiliyor. Sanal dünyada bir araya gelen oyuncular, maceraya atılıyor, oyunlar oynuyor, rol paylaşıyor, yeni şeyler öğreniyor. Çocuğunuz ve küçük kardeşiniz için güvenli bir oyun arıyorsanız tavsiye ederim.

Kullanıcıların hayal güçlerini kullanarak oluşturduğu muhteşem üç boyutlu sanal dünyaları keşfetmeye hazırlanın. Dünyanın en büyük oyun platformuna katılın ve her gün farklı bir oyun oynayın. Galaksiyi keşfedin, zombilerle savaşın, eğlenin, çalışın… Bu oyunda yapabildiklerinizin gerçekten bir sınırı yok! Hangi maceraya atılırsanız atılın, her zaman çevrenizdekilerle sohbet edebilir, mesajlaşabilir, gruplar kurabilirsiniz. Unutmadan, karakterinizi, avatarınızı dilediğinizce özelleştirebilirsiniz.

ROBLOX Özellikleri