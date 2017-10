Age of Empires: Definitive Edition, yıllar önce çıkış yapan ilk Age of Empires oyununun görsel olarak yenilenmiş hali olarak tanımlanabilir.

Strateji oyunu türünün temel taşlarını atan oyunlardan olan Age of Empires ile 90'lı yılların sonuna doğru tanışmıştık. Daha önceden işlenmeyen bir tema olan "tarih" ile karşımıza çıkan Age of Empires oyunları ilginç oynanışları ile dikkatimizi çekmiş, bizi bilgisayar başına bağlamıştı. İzleyen yıllarda farklı Age of Empires oyunları çıkmıştı; fakat ilk oyunun yeri değişmiyordu. Teknoloji geliştikçe Age of Empires oyununu bu değişime ayak uyduramamıştı. Geniş ekranlarla uyumlu olmayan düşük çözünürlüklü grafikler rahat bir oyun tecrübesi yaşatmıyordu. İşte Age of Empires: Definitive Edition bu problemi ortadan kaldırıyor.

4K çözünürlüğü destekleyen Age of Empires: Definitive Edition, geniş ekranlı monitörlerimizde iç açıcı bir oyun tecrübesi sunmakta. Bunun yanısıra oyuna önemli eklemeler de yapılıyor. Bu yeni özelliklerin en önemlisi senaryo editörü. Bu editör sayesinde oyuncular kendi haritalarını ve senaryolarını oluşturabiliyorlar ve diğer oyuncularla paylaşabiliyorlar. Bu sayede Age of Empires: Definitive Edition'ın standart senaryolarını bitirseniz bile sınırsız ek içeriğe erişebiliyorsunuz.

Windows 10 işletim sistemine özel olan Age of Empires: Definitive Edition'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 10 işletim sistemi

- DİrectX 11

- 4 GB RAM

- 1.8 GHz çift çekirdekli Intel i5 veya eşdeğer özelliklere sahip AMD işlemci

- 1 GB video belleğe sahip Intel HD 4000 ekran kartı