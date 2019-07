Age of Empires II: Definitive Edition, yıllar geçmesine rağmen eskimeyen, popülerliğini koruyan ender PC oyunlarından biri olan Age of Empires’ın günümüz teknolojileriyle yenilenmiş sürümü. 4K Ultra HD kalitede grafikler, tamamen yenilenmiş oyun sesleri, üç yeni sefer ve 4 yeni medeniyetle bizleri karşılayan yeni Age of Empires oyunu, Age of Empires II: Definitive Edition, Steam’de indirilmeye açılıyor.

“Oduncu”, “Efendim” “Yaparım”, “Usta”, “Tamam”, “Emret”, “Hazır” ve daha nice bizi bizden alan diyalogların geçtiği hafızalara kazınan efsane strateji oyunu Age of Empires, seneler sonra her yönden yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Forgotten Empires, Tantalus, Wicked Witch tarafından geliştirilen gerçek zamanlı strateji oyununda ilk olarak elbette grafik ve seslerin yenilendiği göze çarpıyor. Cengiz Han’ın imparatorluğunun hikayesinin anlatıldığı The Last Khans ile 4 yeni medeniyet; Bulgarlar, Litvanyalılar, Tatarlar ve Kumanlar geldi. 35 farklı medeniyet arasından seçiminizi yapıp diğer oyunculara meydan okuyorsunuz.

200 saatin üzerinde kapsamlı oynanış sunan Age of Empires II: Definitive Edition, Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Age of Empires II: Definitive Edition PC Oynanış Detayları

Bu son yenilenmiş sürüm ile şimdiye kadarki en popüler strateji oyunlarından birinin 20. yılını kutlayın.

Etkileyici 4K Ultra HD grafikler ve tamamen yenilenmiş sesler

Tüm içerik koleksiyonunun, ek olarak tamamen yeni içerik “The Last Khans”ın tadını çıkarın.

İnsanlık tarihinin 1000 yılı boyunca 200 saatten fazla oynanış

Çağlar boyunca dünyaya hükmetmeye yönelik görevlerinizde 35 farklı medeniyet ile diğer oyunculara meydan okumak için çevrimiçi olun.

İzleyici modu ve yerel akış desteği

Age of Empires II: Definitive Edition PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64x2 5600+

Bellek: 4GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 420 veya ATI Radeon HD 6850 veya Intel HD Graphics 3000 ve daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 30GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimi

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: 2.4GHz i5 veya daha iyisi veya AMD eş değer

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650 veya AMD HD 5850 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 30GB kullanılabilir alan

Age of Empires II: Definitive Edition PC Çıkış Tarihi

Age of Empires II: Definitive Edition PC'ye sonbahar 2019'da çıkış yapacak.