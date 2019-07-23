Age of Empires II: Definitive Edition (PC İndir): Tüm zamanların en iyi strateji oyunu yenilenmiş olarak karşımızda
Age of Empires II: Definitive Edition, yıllar geçmesine rağmen eskimeyen, popülerliğini koruyan ender PC oyunlarından biri olan Age of Empires’ın günümüz teknolojileriyle yenilenmiş sürümü. 4K Ultra HD kalitede grafikler, tamamen yenilenmiş oyun sesleri, üç yeni sefer ve 4 yeni medeniyetle bizleri karşılayan yeni Age of Empires oyunu, Age of Empires II: Definitive Edition, Steam’de indirilmeye açılıyor.
“Oduncu”, “Efendim” “Yaparım”, “Usta”, “Tamam”, “Emret”, “Hazır” ve daha nice bizi bizden alan diyalogların geçtiği hafızalara kazınan efsane strateji oyunu Age of Empires, seneler sonra her yönden yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Forgotten Empires, Tantalus, Wicked Witch tarafından geliştirilen gerçek zamanlı strateji oyununda ilk olarak elbette grafik ve seslerin yenilendiği göze çarpıyor. Cengiz Han’ın imparatorluğunun hikayesinin anlatıldığı The Last Khans ile 4 yeni medeniyet; Bulgarlar, Litvanyalılar, Tatarlar ve Kumanlar geldi. 35 farklı medeniyet arasından seçiminizi yapıp diğer oyunculara meydan okuyorsunuz.
200 saatin üzerinde kapsamlı oynanış sunan Age of Empires II: Definitive Edition, Türkçe dil desteğiyle geliyor.
Age of Empires II: Definitive Edition PC Oynanış Detayları
- Bu son yenilenmiş sürüm ile şimdiye kadarki en popüler strateji oyunlarından birinin 20. yılını kutlayın.
- Etkileyici 4K Ultra HD grafikler ve tamamen yenilenmiş sesler
- Tüm içerik koleksiyonunun, ek olarak tamamen yeni içerik “The Last Khans”ın tadını çıkarın.
- İnsanlık tarihinin 1000 yılı boyunca 200 saatten fazla oynanış
- Çağlar boyunca dünyaya hükmetmeye yönelik görevlerinizde 35 farklı medeniyet ile diğer oyunculara meydan okumak için çevrimiçi olun.
- İzleyici modu ve yerel akış desteği
Age of Empires II: Definitive Edition PC Sistem Gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64x2 5600+
- Bellek: 4GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 420 veya ATI Radeon HD 6850 veya Intel HD Graphics 3000 ve daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant internet bağlantısı
- Depolama: 30GB kullanılabilir alan
Önerilen Sistem Gereksinimi
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: 2.4GHz i5 veya daha iyisi veya AMD eş değer
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650 veya AMD HD 5850 veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant internet bağlantısı
- Depolama: 30GB kullanılabilir alan
Age of Empires II: Definitive Edition PC Çıkış Tarihi
Age of Empires II: Definitive Edition PC'ye sonbahar 2019'da çıkış yapacak.