Age of Empires IV, en çok satan gerçek zamanlı strateji oyunlarından biri olan Age of Empires serisinin dördüncü oyunu. Age of Empires 4, oyuncuları modern dünyayı şekillendiren destansı tarihi savaşların merkezine koyuyor. Age of Empires 4 PC, Steam üzerinden indirilmeye açılacak.

Age of Empires 4 İndir

Age of Empires IV, oyuncuları etkili liderleri yönettikleri, büyük krallıklar inşa ettikleri ve Orta Çağın en kritik savaşlarından bazılarıyla savaştıkları çağlar boyu bir yolculuğa çıkarıyor.

Oyuncuların imparatorluklarını kurmak için temel kaynakları bulmak adına çevrelerindeki dünyayı keşfetmeleri gerekiyor. Bu kaynakları kullanarak bir dizi düşman baskını ve saldırısıyla başa çıkarken, binalar inşa ediyor, birimler üretiyor ve ekonomilerini inşa ediyorlar. İmparatorluklarına çağlar boyunca rehberlik ediyorlar ve doğru zamanda düşmanlarına imparatorluklarının tüm gücüyle saldırıyorlar ve zafer coşkusunu yaşıyorlar! Oyuncuların İngiltere’yi fethetmek ve ülkenin yeni kralı olmak için zorlu bir yola girdikleri Norman Senaryosu, Age of Empires 4’teki dört senaryodan biri.

Age of Empires IV’te Çinliler, Delhi Sultanlığı, İngilizler ve Moğollar olmak üzere 4 uygarlık bulunuyor.

Çinliler: Etkileyici yapılar, barut gücü ve rakibin üstesinden gelmek için benzersiz fayda ve çeşitli stratejiler sağlayan Hanedanlık Sisteminden oluşan bir medeniyet. Ekonomiye odaklanan ve heybetli surların arkasındaki güçlü savunucular. Avrasya’da dalgalanmalar yaratırken, imparatorluğunuzu canlı Hanedanlar üzerinden büyütürken Çin kültürünü, gücünü ve yeniliklerini yaşarsınız. Şehir planlaması önemli bir büyüme stratejisidir. Hanedanlık sistemleri tetiklendiğinde avantajlar sunar ve birim bonusları ve benzersiz binalara erişim gibi bonuslar sağlar. Çinlilerin askeri hünerleri etkili barut gücünde yatıyor. Birden fazla benzersiz silah gücü birimine erişimleri var, bu da onları savaşta karşı karşıya gelirken zorlu bir medeniyet haline getiriyor. Yuan Hanedanlığından bir süvari birimi olan, ateş mızrağıyla donatılmış Fire Lancer, bölgede muazzam bir ok atışı yapan güçlü bir kuşatma silahı olan Nest Bees gibi benzersiz birimleri var. Hanedanlar, Çin medeniyetinin benzersiz bir özelliği. Herhangi bir çağda tüm sınır işaretlerini inşa etme, benzersiz bonuslar, binalar ve birimler için seçtikleri hanedanı tetikleyen aynı çağdan iki tane seçme yeteneğiyle birlikte. Tang Hanedanı keşfe odaklanır, İzciler için hız ve görüş bonusları verir. Song Hanedanı köy binalarına ve Tekrarlayan Arbalet birimine erişim sağlayan nüfus patlamasına odaklanır. Yuan Hanedanlığı, Mahzen binası ve Ateşli Mızraklı Süvari birimine erişime sağlayan gıda patlamasına odaklanır. Ming Hanedanlığı, Pagoda binası ve Humbaracı birimine erişim sağlayarak askeri avantaja odaklanır.

Delhi Sultanlığı: Teknolojik yeniliklerin ön saflarında yer alıyorlar. Diğer uygarlıklara göre teknolojik ilerlemedeki üstünlükleri ile birlikte araştırma ve savunmaya odaklanıyorlar. Çağlar boyunca ilerlemek, Delhi Sultanlığının canlı kültürü ve muhalif gücünün tadını almanızı, medeniyetin zengin tarihini deneyimlemenizi sağlıyor. Savaşta Delhi Sultanlığı’na rastlamak korkutucu olabilir; ordularının esası olan Savaş Fili, yüksek hasar veren şaşırtıcı bir kaba güce sahip. Delhi Sultanlığı, çağlar boyunca güçlerini artıracakları zamanı beklerken, alt birimlerinin yeteneklerini kullanarak savunma yapıları inşa ediyorlar. Orduları tam zirveye ulaştığında güçleri hesaba katılması gereken bir güçtür. Benzersiz birimler, araştırma ve teknoloji yükseltmelerini hızlandıran benzersiz bir yeteneğe sahip keşiş tipi bir birim olan Bilginleri içeriyor. Güçlü Savaş Fili, yüksek sağlık ve herkese hasar veren güçlü yakın dövüş birimi. Kule Savaş Fili, bir Savaş Fili üzerinde kuleye oturtulmuş iki okçunun bulunduğu menzilli saldırıya sahip yıkıcı bir birim. Delhi Sultanlığının uzmanlı alanı araştırmada yatıyor. Çağlar boyunca çeşitli yükseltme seçeneklerine erişimleri olmakla kalmaz, araştırmada başka hiçbir uygarlığın sahip olmadığı bir avantaj sağlayan benzersiz Akademik Araştırma Sistemine erişimleri vardır. Teknoloji yükseltmelerini Bilginler aracılığıyla yaparlar. Delhi Sultanlığının başlangıçta Binginler çıkartan ve araştırmayı hızlandıran ve teknolojik yenilikler için gelişen bir merkez haline getiren Camiye erişimleri vardır.

İngilizler: İngiliz gücü, okçuluk birliklerinin gücü, kaleler ve savunma binaları üzerinde sıkı kontrol ve çağlar boyunca ayakta tutan son derece güvenilir bir gıda ekonomisi ile desteklenen benzersiz bir güçtür. İngilizler, kaynaklar ve zafer için heyecan verici savaş alanı yaratan birçok önemli avantaja sahip. İngilizler kale ağlarında uzmanlaşmıştır. Şehir Merkezleri, Karakollar, Kuleler, Kaleler, düşman yaklaştığında alarm tetkikler ve yakındaki birimleri ve savunma binalarını kısa süreliğine daha hızlı ateş etmeye yönlendirir. Kaleleri İngiliz savunmasının üstün olmasını sağlayan tüm birimleri üretebilir. Uzun yay adamları özel İngiliz birimi, diğer uygarlıklarda okçunun benzersiz bir versiyonu. Uzun yay adamları daha uzun menzile, bu nedenle de önemli yükseltmelere erişmeleriyle birlikte menzilli savaşlarda avantaja sahipler. İngiliz Askeri, diğer medeniyetlerden daha önce kullanılabilir olan sağlam bir piyade birimi ve ekstra zırh yükseltmesine sahipler. İngiliz Köylüsü medeniyetin mütevazı birimi ve güçlü bir ekonomiye başlamanın anahtarı. Erken saldırılardan korunmak için menzilli yay saldırısı ile hafif dövüş yetenekleri var. İngilizler, piyade, süvari ve kuşatma birimlerinden oluşan ordunuzu yok edilemez bir güç haline getirmek için genişletirken, İngilizleri savunma gücü olarak güçlendiren benzersiz sınır işaretlerine erişebilir. İmparatorluğunuzu büyütürken ve genişletirken güvende tutmak için kaleler ve sınır işaretleri ağına erişmeniz gerekecek. İngilizler erkenden daha ucuz çiftliklere erişebilirler. Sürekli genişleyen imparatorluğunuzu ve ordunuzu beslemeye devam etmek için altın üretin!

Moğollar: Moğollar çevik bir medeniyet, vur-kaç askeri stratejisinde mükemmeller ve orduları hızla genişletebiliyorlar. Moğollar, doğuyu batıya bağlamada değişen tarihleriyle tanınan disiplinli bir medeniyet. Üslerini hareket ettirme yeteneği, süvari birimlerine erken erişim ve erken karakollardan verilen hızla birlikte göçebe bir medeniyet olan Moğollar, düşmanları yakalamadan önce hızla geri çekiliyorlar. Yüksek hareket kabiliyetleri nedeniyle orduları düşmanları kolaylıkla alt edebiliyor. Moğolların başlangıçta dayanıklılığa erişimleri var, bu onlara rakiplerine korku salmak ve rakiplerinin değerli bilgilerini izleyerek avantaj elde etmek için hızlı hareket eden, çevik bir ordu kurma imkanı veriyor. Moğollar, Moğol ordusunu destekleyen ve güçlendiren uyarı oku atma özel yeteneğine sahip atlı okçu olan Khan adında benzersiz bir birime erişebiliyorlar. Yıkıcı at okçusu Mangudai, mükemmel vur-kaç taktikleri nedeniyle rakiplerine korku salıyor. Göçebe yapıları nedeniyle Moğolların Çiftlik yerine Meraları var, koyun üretmek Moğollar için birincil besin kaynağı. Moğollar, taş madenciliği Ovoo veya mobil Ger gibi benzersiz binalarla ekonomilerini hızla geliştirebiliyorlar. Ovoo, Moğolların hızla birimler üretmesine veya araştırmalarını geliştirmesine izin veriyor. Ortoo, Moğollara düşman açıklarına hızlı şekilde karşılık verme veya konumlarını korumaları adına toplanmaları için karakol ağı sağlar. Haritaya dağılan kaynaklardan yararlanmak için sürekli hareket halinde olan Moğollar, yıkıcı, oldukça hareketli bir medeniyettir.