Avast Ultimate, Windows PC kullanıcıları için hepsi bir arada güvenlik, gizlilik ve performans paketi. Maksimum seviyede koruma sağlayan Avast Premier, disk temizleme ve hızlandırma aracı Avast Cleanup Premium, internet bağlantısını şifreleyen Avast SecureLine VPN ve web sitelerine şifre girmek yerine parmak izi ile giriş yöntemini getiren Avast Passwords Pro olmak üzere 4 premium uygulamayı tek bir yerde toplamasıyla en iyi, en gelişmiş korumayı isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Dünya genelinde en çok tercih edilen güvenlik yazılımlarından Avast’ın tüm ürünlerini tek bir yerde topladığı tepe güvenlik programı Avast Ultimate ismiyle Windows bilgisayar kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. Yeni nesil antivirüs, VPN, geliştirilmiş PC temizleme aracı ve premium parola yöneticisinin bir arada sunulduğu premium bir üründen bahsediyoruz. Üstelik tek bir lisans satın alarak Avast’ın en iyi gerçek zamanlı korumayı sağlayan programının yanında her Windows kullanıcısının ihtiyaç duyduğu 3 programa sahip olmuş oluyorsunuz. Avast Ultimate ile birlikte sahip olduğunuz 4 yazılımın özelliklerini söylemem gerekirse:

Avast Premier Özellikleri:

Güçlü koruma sağlamasına karşın sistem kaynaklarını fazla tüketmemesiyle öne çıkan ufak boyutlu antivirüs programı Avast Premier, en yeni virüs, casus yazılımı, fidye yazılımı başta olmak üzere çevrimiçi dünyada karşılacağınız tüm tehditlere karşı sistemi korumasının yanında zararlı indirmeler gerçekleştiren web sitelerinden, kimlik avı dolandırıcılığı e-postalardan, spam iletilerden koruyor.

Kablosuz ağlardaki güvenlik açıklarını da tarayan yazılım, artık Webcam Shield ve Ransomware Shield adında iki yeni güvenlik aracı sunuyor. Önemli dosyalarınızın, fotoğraflarınızın istenmeyen uygulamalarca görüntülenmesini, değiştirilmesini, şifrelenmesini engellemek amacıyla getirilen Fidye Yazılımı Kalkanı ve uygulamaların sizden izin istemeden web kameranıza erişimi engelleyen Web Kamera Kalkanı, Avast Premier’e eklenen iki yeni araç olarak karşımıza çıkıyor.

Gerçek zamanlı koruma

Web kamera koruması (Webcam Shield)

Fidye yazılımı koruması (Ransomware Shield)

Kimlik avı koruması (Anti-Phishing)

Kablosuz ağ koruması (Wi-Fi Inspector)

Avast Cleanup Premium Özellikleri:

Eski donanımlı Windows PC’lerini hayata döndüren sistem optimizasyon programı Avast Cleanup Premium, tamamen yeniden tasarlanmış; her zamankinden çok daha etkili çalışıyor.

Yeni eklenen Ayar Kontrol Paneli ve Etkinlik Merkezi, PC’nizin sağlık durumu hakkında hızlıca, bilgi sahibi olmanızı sağlıyor. 1 Tıkla Onarım, PC’nizin 6 kritik bölgesine hızlıca ayarlama yapıyor. Uyku Modu, kaynak tüketen uygulamaları çalıştırılmaya hazır şekilde geri plana atarak başka bir deyişle hazırda bekleterek sadece kullanmak istediğinizde aktif eden bir mod. Tabii ki bu mod sayesinde performansta ciddi bir artış oluyor. Kayıt Defteri Temizleyicisi, Windows kayıt defterinin derinliklerine gizlenmiş gereksiz dosyaları tespit ederek kaldırıyor. Masaüstünüzde öylece duran, çalışmayan kısayollar, Kısayol Temizleyici ile ortadan kaldırılıyor. Windows’u kurduktan sonra arkada kalan kullanılmayan dosyaların yanı sıra 200’ün üzerinde en çok kullanılan PC programlarının bıraktığı kalıntıları güvenli şekilde temizleyen Disk Temizleyici de unutmamak gerek. İnternette arkada iz bırakmayacak şekilde gezinmeyi tercih eden kullanıcıların yeni Tarayıcı Temizleyicisi aracını seveceğini düşünüyorum. Windows PC kullanıcılarının en çok şikayet ettiği şeylerden; bir yazılım kurarken beraberinde başka yazılımların kurulması sorunu yeni eklenen Bloatware Kaldırma ile çözülüyor.

Tamamen yenilendi!

Ayar Kontrol Paneli ve Etkinlik Merkezi

1 Tıkla Onarım

Uyku Modu

Kayıt Defteri Temizleyicisi

Kısayol Temizleyicisi

Disk Temizleyici

Tarayıcı Temizleyici

Bloatware Kaldırma

Avast SecureLine VPN Özellikleri:

İnternet özgürlüğünün kısıtlandığı ülkemizde her Windows PC’de bulunması gereken VPN programı Avast SecureLine VPN, 256-bit AES şifreleme ile internet bağlantınızı şifreleyerek gerçek çevrimiçi gizliliği sunuyor. Tek tıkla VPN bağlantısını aktifleştirebiliyor, global sunucular aracılığıyla webde güvenle, gizliliğinizi bozmadan geziniyorsunuz. Yeni görünümüyle her zamankinden daha kolay kullanım ve etkili kullanım sunan VPN, artık çok daha fazla sunucu (dünya genelinde 53 ülkede 61’in üzerinde yer) barındırıyor.

Kolaylaştırılmış yeni arayüz

Daha fazla sunucu

Avast Passwords Premium Özellikleri:

Sıklıkla giriş yaptığınız web sitelerinde kullanıcı adı ve şifre bölümünü sizin yerinize otomatik olarak doldurarak şifre hatırlama derdinden kurtaran Avast Passwords Premium, çevrimiçi hesapları yönetmenin en basit; daha da önemlisi en güvenli yolu. İster kişisel bilgisayarınızın başında olun ister ofiste, tüm hesaplarınızın şifrelerine erişmek için tek yapmanız gereken tek bir şifre girmek. Kullanımı daha kolay hale getirilmiş yeni arayüzüyle karşımıza çıkan parola yöneticisi Avast Passwords Premium’un tek özelliği oturum açma ve kredi kartı bilgilerini otomatik tamamlaması değil. Popüler servislerin sıklıkla hack’lendiği bir zamandayız. Sosyal ağlar aracılığıyla bir anda x servisin hack’lendiği, tüm kullanıcı bilgilerinin sızdırıldığını öğreniyoruz. Avast Passwords Premium, şirketlerin "Şifrelerinizi en kısa sürede değiştirin!" uyarılarını yapmalarını beklemeden hesap bilgilerinizin sızdırıldığına uyarıda bulunuyor.