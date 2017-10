Avast Ultimate

Avast Free Antivirus <p>Yıllardır evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız bilgisayarlar için <strong>ücretsiz</strong> bir <strong>virüs koruma</strong> sistemi sunan <strong>Avast Free Antivirus</strong> sanal tehditlere karşı güncellenerek geliştiriliyor.</p> <p>İnternet kullanan, internete bağlı olmasa bile bir ağ içerisinde yer alan, herhangi bir ağa veya internete bağlı olmasa da harici depolama birimleri bağlanan her bilgisayarda virüs tehlikesi bulunmaktadır. Bu tehlike karşısında güvende olabilmek için geçerli bir <strong>antivirüs programı</strong> olarak önerebileceğimiz Avast Free Antivirus hem virüs tanımlama hem de <strong>virüs temizleme</strong> konusunda bir hayli başarılı. Avast Free Antivirus, içerisinde hem kendi virüs analiz motorunu hem de AVG virüs analiz motorunu barındırıyor. Bu sayede güvenlik seviyeniz yükseliyor.</p> <p>Avast Free Antivirus, farklı elementlerin birleşmesiyle oluşuyor. CyberCapture elementi, yazılımın bel kemiğini oluşturan virüs tanımlama beyni olarak tanımlanabilir. Behviour Shield ise sizi bilgisayarınızın şüpheli aktivitelere karşı sürekli izlenmesini sağlıyor. Avast Şifre Kasası hem şifrelerinizi kriptolanmış şekilde saklamanıza yardımcı oluyor hem de sizi internette gezinirken her seferinde şifre girme derdinden kurtarıyor. Avast Browser Cleanup ise tarayıcınızı temizleyerek sizi tarayıcınızın varsayılan arama motorunu ve giriş sayfasını değiştiren istenmeyen tarayıcı eklentilerinden kurtarıyor. Avast Wi-Fi Inspector ise kablosuz ağınızın güvenliğini sağlıyor. Smart Scan, tek bir taramayla güvenli olmayan şifrelerden zararlı eklentilere, güncellenmemiş yazılımlara; zararlı yazılımların sisteme giriş yapmasını sağlayan açıkları bulur. Yazılım Güncelleyici sayesinde bilgisayarınızda yüklü tüm programlar her daim güncel tutulur. Sisteminin derinliklerine sızabilen hatta başlangıca yerleşen çok etkili virüslerden kurtulmanın en basit yolu olan Kurtarma Diski de Avast Free Antivirus ile gelen araçlar arasında.</p> <p><strong>Smart Scan (Akıllı Tarama)</strong></p> <p>Zararlı yazılımların sisteme sızmak için kullandığı tüm yolları derinlemesine yaptığı taramayla tıkar. Güncellenmeyen bir yazılımın güvenlik açığından veya zayıf şifre kullanımı durumunda veya tarayıcıya yüklediğiniz bir eklenti ile sisteme girmeye çalışan zararlılar, Akıllı Tarama özelliği ile uzak tutulur.</p> <p><strong>Rescue Disk (Kurtarma Diski)</strong></p> <p>Sistemin normal şekilde başlamasına engel olan virüslerden kurtulmanın en hızlı, kolay yoludur Kurtarma Diski. Kurtarma Diskinizle bilgisayarınızı başlattığınız vakit, tüm sürücüler veya belirli bir klasör/dosya için derinlemesine tarama işlemini başlatabilirsiniz. Tarama işlemi sonunda bulunan virüsü otomatik düzeltme seçeneğiyle hızlıca temizlebilirsiniz.</p> <p><strong>CyberCapture Özelliği</strong></p> <p>Avast Free Antivirus'ün yenilenen bu özelliği güncel tehditlere karşı klasik yöntemlere göre çok daha hızlı bir şekilde önlem almanızı mümkün kılıyor. <strong>CyberCapture özelliği</strong> temel olarak bilgisayarınızın bulut sistem üzerinden analiz edilmesi anlamına geliyor. Yani bilgisayarınızda yer alan virüs tanımlama veritabanı yerine bulut sistemde yer alan, çok daha hızlı güncellenen ve yeni tehditlere çok daha hızlı cevap veren veritabanı üzerinden virüsler tanımlanıyor. Bu sayede bir tehdidi ortadan kaldırabilmek için antivirüs yazılımınızın virüs tanımlama veritabanını güncelleme derdinden kurtuluyorsunuz. Güncellenen CyberCapture artık daha da hızlı bir şekilde virüsleri tanımlayarak izole edebiliyor.</p> <p><strong>Behaviour Shield Özelliği</strong></p> <p>Bu yeni element bilgisayarınızda çalışmakta olan yazılımları sürekli takip ederek şüpheli faaliyetleri denetliyor. Behviour Shield özellikle bilgisayarınızı kilitleyen ve kullanılamaz hale getiren fidye yazılımlarına karşı etkili olmakta. Bunun yanısıra şifrelerinizi ve hesap bilgilerinizi çalmaya çalışan casus yazılımlar da durdurulabiliyor.</p> <p><strong>Gelişmiş Oyun Modu</strong></p> <p>Eğer bilgisayarınızda sıkça oyun oynuyorsanız bu mod sayesinde oyunlarda gereksiz bildirimlerle rahatsız edilmekten kurtulabilirsiniz. Sistem kaynaklarınız oynamakta olduğunuz oyunlara ayrılırken Avast bildirimleri ve arka planda çalışan uygulamalar kapatılıyor ve Windows güncellemeleri durduruluyor.</p> <p><strong>SafeZone İnternet Tarayıcısı</strong></p> <p>Daha önceden Avast'ın ücretli antivirüs çözümlerinde kullanıcılara dağıtılan bu internet tarayıcısı artık Avast Free Antivirus'te de kullanılabiliyor. SafeZone Browser temel olarak bankacılık işlemlerinizi güvence altına almak için tasarlanmış bir tarayıcı. Bu tarayıcı bankacılık işlemleri yürütürken oturumlarınızı dış müdahalelerden koruyor ve hesap bilgilerinizi güvence altına alıyor. Bunun yanında SafeZone tarayıcıyı günlük internet tarayıcınız olarak kullanmanızı sağlayacak kullanışlı ek özellikler de mevcut. YouTube üzerinden video indirme, reklam engelleme araçları bu özellikler arasında.</p> <p><strong>Avast Wi-Fi Inspector</strong></p> <p>Avast Free Antivirüs'ün bu özelliği evinizde veya iş yerinizde kullandığınız modeme veya dağıtıcıya dış müdahaleler yapılmasını engelliyor. Avast Wi-Fi Inspector ile ağınıza bağlanan cihazları tarayabiliyor, yeni cihazlar bağlandığında bildirim alabiliyorsunuz. Bu sayede internetinizin kaçak kullanılmasının önüne geçebiliyorsunuz.</p> <p><strong>Avast Şifre Kasası</strong></p> <p>Kullanıcılara sunulan bu özellik sayesinde internet tarayıcılarınızda kullandığınız şifreler için güvenli bir kasa yaratabiliyorsunuz. Avast sunucularında depolanan bu şifreler kriptolanıyor ve bu şifrelere tek bir ana şifre ile erişebiliyorsunuz. Bu sayede her ziyaret ettiğiniz sitede ayrı ayrı şifre girme derdinden kurtuluyor, şifrelerinizin çalınma riskini ortadan kaldırabiliyorsunuz.</p> <p><strong>HTTPS Analizi</strong></p> <p>Avast Free Antivirus'ün sahip olduğu bu özellik ziyaret ettiğiniz HTTPS protokolünü kullanan internet sitelerini tarayarak kötü amaçlı yazılımlara ve tehditlere karşı bu siteleri değerlendiriyor. Ayrıca bankacılık siteleri ve sertifikaları da analiz ediliyor. Bu sayede sahte sitelerden ve dolandırıcılık girişimlerinden kurtulabiliyorsunuz.</p> <p><strong>Avast Browser Cleanup</strong></p> <p>Avast Free Antivirus internet tarayıcılarınızı istenmeyen eklentiler ve servislerden koruma amacıyla Browser Cleanıp aracıyla birlikte geliyor. Bu sayede ana sayfanızı ve arama motorunuzu değiştiren eklentilerden, gereksiz araç çubuklarından kurtulabiliyor, tarayıcılarınızı varsayılan ayarlarına geri döndürebiliyorsunuz.</p> <p><strong>Pasif Mod</strong></p> <p>Eğer bilgisayarınızda 2. bir antivirüs çözümü kullanmak isterseniz bu moddan faydalanabilirsiniz. Bu sayede Avast'ı veya diğer güvenlik yazılımını kaldırma derdi olmadan 2 yazılımı aynı anda kullanabilirsiniz.</p> ÜCRETSİZ