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Far Cry New Dawn 1.0 (windows)
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Far Cry New Dawn

1.0
windows
Far Cry New Dawn
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Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -

Far Cry New Dawn, Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry serisinin 2019 yılında piyasaya sürülen aksiyon oyunudur.

Küresel nükleer felaketten 17 yıl sonra, dönüşüm geçirmiş, canlı Hope County, Montana'ya hoş geldin. Kasabanın son kaynaklarını da ele geçirmeye çalışan Highwaymen adındaki haydut grubu ve bunların zalim liderleri The Twins'e karşı mücadelede diğer kasaba sakinlerine katıl.

• Dönüşüm geçirmiş, öngörülemez bir dünyada tek başına veya koop modunda bir arkadaşınla birlikte silahlarını kuşan

• The Twins liderliğindeki Highwaymen haydutlarına karşı savaşmak için Guns and Fangs for Hire denilen eklektik kast ile ittifak kur

• Homebase'ini geliştirmek için Specialistleri topla, onların yardımıyla silah ve donanım üretimi de dahil bütün yeni özellikleri aç

• Turf Wars savaşlarında Highwaymen'a karşı savaş, ABD'nin dört yanındaki mekanlara Expedition gezilerine çık

Far Cry New Dawn sistem gereksinimleri

  • MİNİMUM:
    • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions only)
    • İşlemci: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz or AMD FX 6350 @ 3.9 GHz
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) or AMD Radeon R9 270X (2GB) or better
    • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
    • Ses Kartı: DirectX 9.0c compatible sound card with latest drivers
    • İlave Notlar: PERIPHERALS: Windows-compatible keyboard, mouse, headset
  • ÖNERİLEN:
    • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions only)
    • İşlemci: Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz or AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB) or AMD Radeon R9 290X (4GB) or better
    • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
    • Ses Kartı: DirectX 9.0c compatible sound card with latest drivers
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