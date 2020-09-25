Football Manager 2021, PC’de en çok indirilip oynanan futbol menajerlik oyunu Football Manager’ın yeni sezonu. Football Manager 2021, Steam ve Epic Games Mağazası’nda ön siparişe açıldı, Kasım ayında da satın alıma açılacak. Futbol menajerlik oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız, bilgisayarda oynayabileceğiniz kaliteli ve Türkçe futbol menajerlik oyunlarından biri olan Football Manager 2021’i şimdi Steam ve Epic Games’den ön sipariş verin, çıktığında oynamaya başlayın.

Football Manager 2021 İndir PC

Football Manager 2021 (FM21) PC futbol menajerlik oyunu, yeni ekleme ve oyun yükseltmeleri, ek derinlik seviyeleri, drama ve özgün bir futbol sunuyor. Menajerlik becerinizi geliştirmeniz ve kulübünüzü başarıya taşımanız için sizi hiç olmadığı kadar güçlendiriyor. Menajer, her futbol kulübünün kalbidir. Dinamik ve gerçek menajerlik deneyimleri ve daha iyi detaylar, üzerinizdeki bu ilgiyi elit statüsüne ulaşmanız için gereken tüm araçlarla donatarak daha önce hiç olmadığı kadar yeniliyor. Artık top sizde, patron!

Football Manager 2021 PC Oynanış Detayları

Hedeflerinize uyan renkleri ve mücadeleyi seçin ve ardından kulübünüzün yönetim kuruluyla çalışarak onların hedeflerini karşıladığınızdan emin olun... Aksi halde sonuçlarına katlanın.

Transfer piyasasını araştırmadan önce takımınızın gücünü ve derinliğini değerlendirmek için teknik heyetinizle güçlerinizi birleştirin. Akademinizde ilk on birin kapısını çalan bir yıldız olması muhtemel...

Kulübünüzün futbol maçlarını kazanma ve o üç puanı alma şansını en üste çıkarmak için her duruma uygun taktiksel stratejiler, dizilişler ve oyun stilleri oluşturun.

Maç günü karşılaşmasında yerinizi alın ve sahada planlamanız meyvelerini verirken menajerliğinizin ihtişamının keyfini çıkarın.

Football Manager 2021 PC Sistem Gereksinimleri

Football Manager 2021 minimum ve önerilen sistem gereksinimler şöyle:

Football Manager 2021 PC Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, 8/8.1, 10 (1903 Güncelleştirmesi/Mayıs 2019 veya sonrası) - 64 bit

İşlemci: Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 - 1.8GHz +

Bellek: 4GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 - 256MB VRAM DirectX API: Version 11

Depolama: 7GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Football Manager 2021 PC Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, 8/8.1, 10 (1903 Güncelleştirmesi/Mayıs 2019 veya sonrası) - 64 bit

İşlemci: Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 - 1.8GHz +

Bellek: 4GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 - 256MB VRAM DirectX API: Version 11

Depolama: 7GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Football Manager 2021 Ne Zaman Çıkacak?

Football Manager 2021 PC platformuna 24 Kasım’da çıkış yapacak.