Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, daha önceden Five Nights at Freddy's gibi başarılı yapımlara imzasını atmış bağımsız geliştirici Scott Cawthon tarafından hazırlanan yeni bir simülasyon oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, Five Nights at Freddy's serisinin bir devam oyunu gibi görünse de oynanış açısından bu oyunlarla çok bağlantısı olan bir oyun değil. Hatırlanacağı üzere Five Nights at Freddy's oyunları ürpertici bir atmosfer sunan korku oyunlarıydı. Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator ise içinde korku öğesi barındırmayan basit bir pizzar restorantı simülatörü.

Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator'da oyuncular kendi pizzalarını tasarlayarak bu pizzaları müşterilere hızlı bir şekilde dağıtmaya çalışıyorlar. Pizzamıza farklı malzemeleri yerleştirebiliyoruz ve sonrasında restorantımıza gelen müşterilere bu pizzaları yeterli bir şekilde dağıtarak doymalarını sağlıyoruz. Müşteriler doydukça yeni müşteriler geliyor ve daha çok para kazanıyoruz.

Retro tarzda grafiklere sahip olan Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, eski bilgisayarlarınızda bile rahatça çalışabilecek bir oyun. Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2 GHz Intel Pentium 4 veya eşdeğer özelliklere sahip bir AMD işlemci

- 2 GB RAM

- 300 MB boş depolama alanı

