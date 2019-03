1980’li yılların İsveç’inde geçen Generation Zero, daha önce geliştirdiği birçok başarılı oyunla tanıdığımız Avalanche Studios tarafından ortaya çıkarıldı. Generation Zero, devasa haritası üzerinde açık dünya şeklinde oynayabileceğiniz bir yapım olarak piyasadaki yerini almaya hazırlanıyor.

Generation Zero, kendine has bir kıyamet sonrası dünyayı anlatıyor. 1980’li yılların İsveç’inde sakinleri ortadan kaybolmuş bir kasaba ve çevresinde geçen Generation Zero, bu sefer oyuncuların karşısına diğer oyuncuları çıkarmak yerine, düşman robotlarıyla savaşmamızı istiyor.

Dört kişilik ekip, bahsi geçen kasabaya gelerek, çevredeki görevleri icra etmeye başlıyor. Bu dört kişi, karşılarına çıkan robotları farklı yollarla egale edebiliyorlar. Sürekli olarak bölgelerinde devriye gezegen ve çevredeki oyuncuları rahatsız eden robotları öldürme üzerine giden Generation Zero, farklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Generation Zero için hazırlanan, yapımcısı tarafından tanıtılan Generation Zero özellikleri ise hemen aşağıdaki gibi sıralanıyor.

Tehlikeli açık dünyada hayatta kal: Kasaba halkının akıbeti ile ilgili daha fazla sırrı çözmek için aldığın görevleri tamamla ve hayatta kalma şansını arttırmak için düşmanlardan silah ve kaynakları yağmala. Hazırlan ve karşı saldırıya geç: Silah, beceri ve ekipmanlarını doğru kombine ederek düşmana daha fazla yaklaşabilir, içlerine sızabilir ve yok edebilirsin.



Silah, beceri ve ekipmanlarını doğru kombine ederek düşmana daha fazla yaklaşabilir, içlerine sızabilir ve yok edebilirsin. 1-4 Oyuncuyla çok oyunculu mod: Tek başına veya üç kişiye kadar arkadaşlarınla oyna, istilacılara karşı güç, kaynak ve becerilerini birleştir.



Hayatta kalmanın sırrı, doğru strateji, hayalet eylem ve iş birliği: Bazı düşmanlar doğrudan saldırılmayacak kadar güçlü, yani hayalet taktiklerle, sessizce hareket etmen ve düşmanın duyularını ve çevre unsurlarını avantaja dönüştürmen gerek.



1980’ler nostaljisi: Toplayacağın ganimetler arasında kendi özgün 80’ler görünümünü oluşturabileceğin kıyafetler ve saç şekilleri de var."

Generation Zero sistem gereksinimleri

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: 64bit - Windows 7 with Service Pack 1 İşlemci: Intel i5 Quad Core Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: nVidia GTX 660 / ATI HD7870 - 2GB VRAM / Intel® Iris™ Pro Graphics 580 Depolama: 35 GB