Government Simulator oyunculara bir ülkenin bütün yönetimini ele alarak kendi idari sistemlerini oluşturma imkanı veren bir simülasyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Gerçek hayattan alınmış verilere dayanarak geliştirilmiş bir oyun olan Government Simulator'da bir ülke seçerek oyuna başlıyoruz. Oyunda Amerika, Fransa, Almanya, Ruya gibi ülkeler bulunurken oyuncular kendi ülkelerini de yaratabiliyor. Ülkemizi seçtikten sonra hükümet bütçesini, vergileri ve kanunları değiştirebiliyor, kararlarımızın nasıl bir etki verdiğini görebiliyoruz.

Government Simulator'da ülkeler tam kapsamlı olarak canlandırılmakta. Nüfus, borç, milli hasıla, ekonomik büyüme, işsizlik, suç oranı, yaşam uzunluğu, doğum ve ölüm oranı, altyapının durumu gibi kriterler ülkenizi yönetirken dikkate almanız gereken kriterler. Oyuncular, vergi, kanun ve bütçeleri bu kriterlere göre ayarlayarak belli hedefleri gerçekleştirmeye çalışmaktalar.

Government Simulator'da diğer ülkelerle de ilişkilere giriyorsunuz. Bu etkileşimler arasında savaş da bulunmakta. Oyuncular diledikleri ülkelere savaş açabiliyorlar; fakat savaşlarda bile bir denge kurmanız gerekiyor. Elinde nükleer silahlar olan ülkeleri kızdırmak istemeyebilirsiniz.

Government Simulator, medyayı da önemli bir kriter olarak sunuyor. Oyuncular medyadaki başlıkları takip ederek medyayı halka ilişkiler çabaları ile etkilemeye çalışabilmekteler.

Government Simulator'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2 GHz çift çekirdekli işlemci

- 1 GB RAM

- Harici ekran kartı

- 120 MB boş depolama alanı

- 800x600 ekran çözünürlüğü