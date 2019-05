Guardians of Ember, ücretsiz Hack & Slash ve MMO karışımı bir oyun. Fantezi ve katliamı bir arada yaşatan oyunda insanlardan, neialardan, elflerden ve cücelerden oluşan orduya katılıp muhafız olarak kötü davetsiz misafirlere karşı mücadele veriyorsunuz. Karanlık güçler tarafından tehdit altında olan cehennem gibi bir fantezi dünyası Olyndale’da tehlikelerle dolu uzun bir yolculuk sizi bekliyor.

MMO, Hack’n’Slash öğelerini harmanlayan, PvP, PvE dahil farklı birçok mod barındıran aksiyon yüklü bir oyun Guardians of Ember. Metin2, OGame, TERA, Runes of Magic, Star Trek: Infinite Space ve popüler daha onlarca oyunun geliştiricisi GameForge tarafından Windows PC kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan oyunda farklı ırklarda karakterler (kahraman da diyebiliriz), dünyalarını yok etmeye çalışan Karanlık Ordusu’nu durdurmak için güçlerini birleştiriyor. Göğsünde yüreği olan herkes savaşta! İnsan, cüce, neia ve elf olarak savaşa dalıyorsunuz. Şövalye, gizemci, rahip, mühendis, avcı ve karanlık şövalye olmak üzere 6 farklı sınıf var. Her sınıfın kendine has özelliği, güçlü ve zayıf yanları var. Örneğin; Şövalyeler yakın dövüşte çok iyi ve çok dayanıklılar. Rahipler sağlık durumunu iyi olmayan kahramanlarınızı iyileştiriyor ve uzaktan destek veriyor. Mühendislerle harika tuzaklar kurabiliyorsunuz. Avcılar, düşmanları hiç beklemedikleri anda zehirli oklarıyla öldürüyor. Bilgiye aç büyücü olarak geçen Gizemcilerle düşmana yüksek hasar veriyorsunuz. Kara büyücüler; Karanlık Şövalyeler de zehir ve kara büyü kullanarak düşmanları sersemletiyor ve oldukça dayanıklılar.

Guardians of Ember Özellikleri