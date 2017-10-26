Hammer 2 eğer oyunlarda salt aksiyon arıyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz TPS türünde bir aksiyon oyunu.

Oynanış olarak GTA oyunlarına benzeyen Hammer 2'de kahramanımızı 3. şahıs kamera açısıyla kontrol ediyoruz ve karşımıza çıkan bütün düşmanları yok etmeye çalışıyoruz. Hammer 2'de araba ve hatta tank gibi araçları kullanmamıza da imkan verilmekte. Yani oyunda hem silahlarımızı ve nişan alma yeteneğimizi, hem de araç kullanma yeteneklerimizi konuşturuyoruz.

Bize 30'dan fazla bölümden oluşan bir macera sunan Hammer 2, günümüzde geçen bir hikayeye sahip. Buna bağlı olarak modern silahları ve araçları kullanabilmekteyiz. Patlayıcı silahlar kullanabiliyor, oyun haritasındaki araçları ve belli öğeleri havaya uçurabiliyoruz. Aynı anda onlarca düşmanla çarpışabildiğimiz oyunda helikopter kullanabilmemiz de mümkün.

Hammer 2, gerçekçilik yerine eğlence odaklı bir oyun olduğu için oyunun grafikleri de gerçekçi olmayı hedeflemiyor. Buna rağmen Hammer 2 oldukça hoş görünmekte. Hammer 2 düşük sistem gereksinimleri sayesinde eski bilgisayarlarınızda da rahatça çalışabilecek bir oyun. Hammer 2'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2 GHz Pentium 4 veya AMD Athlon işlemci

- 2 GB RAM

- Intel HD ekran kartı

- 150 MB boş depolama alanı

- Ses kartı